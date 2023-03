Veïns de Montcada presentaran una querella penal contra Holcim i la Generalitat per la cimentera

Els veïns del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac han anunciat que presentaran una querella penal contra Holcim (antiga Lafarge) i la Generalitat per prevaricació i per delictes contra el medi ambient després que el Govern aprovés el 17 de març una nova autorització ambiental de la cimentera. En declaracions a l’ACN, Albert Calduch, advocat de la plataforma Antiincineració, ha recordat que el Tribunal Suprem (TS) va ordenar el tancament, clausura i precinte de la fàbrica el passat mes de novembre i critica que l’autorització de la Generalitat s’ha fet en base a uns estudis totalment “obsolets” aportats per l’empresa que no reflecteixen la contaminació que produeix la instal·lació a dia d’avui.

Calduch recorda també que en la seva última sentència el TS va anunciar que passava les actuacions a la Fiscalia en detectar indicis de delicte i que, amb la presentació de la querella, s’han volgut avançar al seu dictamen i posar els fets en mans del jutjat d’instrucció perquè comenci la seva tramitació.

Un dels municipis més contaminants

Els veïns del barri de Can Sant Joan recorden que Montcada i Reixac és un dels municipis més contaminats de Catalunya i que la cimentera és una de les principals fonts d’emissions de CO2 del país.

Els veïns tampoc entenen que la Generalitat, després de tres sentències de nul·litat (sis, comptant les del Tribunal Suprem), hagi fet “com si res hagués passat” atorgant una nova autorització ambiental. “Que la Generalitat hagi donat aquesta nova autorització sense que ningú la demanés reforça la nostra querella i indica que hi ha alguna cosa que no se’ns està explicant”, ha afegit Calduch.