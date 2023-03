[Per Totes les dones que formen part de la llista electoral del PSC a Sabadell]

Si Teresa Claramunt estigués viva, al·lucinaria amb el que ha passat aquest cap de setmana. I seria molt probable que demanés a la Crida per Sabadell que no tornés a fer servir mai més el seu nom, que no tornés a dir que es declara hereva dels seus ideals i que, en definitiva, no compartís lluita feminista amb persones que amb un masclisme rampant, titllen l’alcaldessa de “nena mimada”. És compatibale que una formació que es declara feminista i d’esquerres tingui entre els seus un home que qualifica la primera dona alcaldessa de Sabadell de “nena mimada”? Algú s’imagina que si l’alcalde fos un home li diguessin “nen mimat” de ningú? Aquestes paraules es sumen a un altre fet lamentable: la Crida s’ha posat al costat de qui amenaça i no de la dona que denuncia. El feminisme no és només proclames, s’ha de demostrar amb sororitat, paraula que clarament no semblen conèixer.

Les dones que formem part de la candidatura del PSC de Sabadell a les pròximes eleccions municipals signem aquest article conjuntament per deixar ben clar que no pensem claudicar. Que si ens toquen a una, ens toquen a totes. Que el feminisme no és només sortir a manifestar-se el 8 de març. Que defensar la igualtat entre homes i dones és desterrar el pensament masclista que fa que un exregidor d’Entesa per Sabadell digui amb naturalitat que una dona, sigui qui sigui, és una “nena mimada”.

El model de feminisme que defensem els homes i dones del PSC de Sabadell no és aquest, no és un feminisme excloent que defensa “les nostres dones” i abandona les altres. És un feminisme integrador, que creu en les aliances entre gèneres per fer una solidaritat plenament igualitària, en la sororitat entre dones, tinguin la ideologia que tinguin, en les manifestacions conjuntes que sumen a favor de la igualtat i no que les que trenquen vidres o insulten. Defensem que qualsevol dona té exactament els mateixos drets que un home, també el dret al respecte que ens mereixem en l’exercici de la política. Qui és ningú per tractar-nos de “nenes”?

Dones de la Crida, estem al vostre costat per fer front al masclisme que patiu. Quan un home de la vostra formació parla així en una entrevista sobre una altra dona, què deu fer en privat! Quan un home va a cada ple per comprovar si les regidores feu bé o no la vostra feina, què deu fer en privat!

Les dones del PSC tenim la mà estesa. Quan voleu sou molt ràpides i contundents en les vostres condemnes. En aquest cas, us hem trobat a faltar, hem trobat a faltar la contundència en la vostra condemna quan una dona socialista ha estat víctima de coaccions i amenaces. Estem convençudes que, per sobre de la ideologia, ens uneix el fet de ser dones. Dones de la Crida, empodereu-vos! Maneu! Exerciu! No deixeu que els vostres mascles us tractin de “nenes!

Signen totes les dones que formen part de la llista electoral del PSC a Sabadell: Marta Farrés Falgueras, Montse González Ruiz, Mar Molina García, Laura Pineda García Sílvia García Peláez, Laura Reyes Ruiz, Sònia Sada Rodríguez, Rosa Pareja Montes, Remedios López Peñas, Concha Arjona Ruiz, Marta Gutiérrez, Ana Romero Martínez, Diana Lema Buele, Cristina Moreno Ramos, Olga Núñez Perez, Elena Marcelo Cañal, Rosa Bellón Navarro, Neus Bonet Felipe i Ana María Huertas Pérez.