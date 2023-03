L’habitatge ha esdevingut en els últims mesos un dels principals eixos d’actuació a l’oest de Sabadell. D’una banda, a Can Gambús, amb la construcció dels nous habitatges de lloguer protegit, previstos per al 2025. Paral·lelament, també al Districte 5, s’ha assolit amb la Generalitat i el veïnat l’acord per rehabilitar els 170 habitatges que van quedar fora de la remodelació impulsada als Merinals als anys 90. Finalment, un tercer focus se situa en el nou Pavelló de l’Oest, que s’està construint a aquest sector i que avança sobre els terminis previstos, segons han confirmat fonts municipals.

Conveni per a la rehabilitació dels 170 habitatges

El Govern municipal ha reivindicat que un dels grans progressos als Merinals ha estat l’assoliment de l’acord per al futur dels immobles. Al desembre, l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya van signar un conveni per a la rehabilitació dels pisos, segons el qual l’Agència aportarà a l’administració municipal 1,7 milions d’euros per fer-los arribar a les comunitats de propietaris, que seran les encarregades de contractar els treballs de reforma, comptant amb l’acompanyament i assessorament tècnic de l’Ajuntament.

El conveni culmina un llarg procés de negociació. L’any 2020, Generalitat, Ajuntament i veïns van signar un acord per encarregar al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) un estudi independent sobre l’estat real dels habitatges. A més de l’1,7 milions d’euros per a les actuacions de millora que el COAC va determinar com a obligatòries i recomanables, la Generalitat subvencionarà la instal·lació d’ascensors als immobles i l’Incasòl reurbanitzarà l’espai públic de l’entorn, un dels aspectes reivindicats pel veïnat. Les obres no obligaran els veïns a abandonar l’habitatge. Les obres previstes contemplen la reparació de bigues, humitats, filtració d’aigua i altres elements trencats de la façana, entre d’altres.

Habitatge protegit a Can Gambús

D’altra banda, a Can Gambús es construiran 4 noves promocions de lloguer assequible dins dels projectes per incrementar en més de 500 habitatges el nombre de pisos protegits de titularitat municipal. En aquest marc, detalla el consistori, aquest any començarien les obres de la primera de les promocions de Can Gambús, amb 108 habitatges i que es sumarien als pisos de la promoció de la carretera de Barcelona, ja finalitzada, als de Francesc Layret, ja molt avançats i als del Complex de Gent Gran Roureda, que també s’iniciarà enguany. També dins els plans, es construiran els nous habitatges de Ca n’Ustrell.

Nou pavelló de l’Oest

Pel que fa a les inversions del Govern local en aquesta zona de la ciutat –uns 8 milions d’euros– una de les grans partides es destina a la construcció del Pavelló de l’Oest, que compta amb un pressupost superior als 6,82 milions d’euros. Ubicat entre els carrers de Malta i d’Hongria, l’equipament comptarà amb més de 3.700 m2, que es complementaran amb una pista exterior. L’edifici s’integrarà paisatgísticament en l’entorn i serà energèticament eficient, comptant amb la màxima qualificació energètica. Així mateix, el projecte contempla la urbanització dels entorns, amb nous espais de passeig i estada i noves places d’aparcament. A hores d’ara ja està fet un 30% de l’obra i segons les previsions, s’acabarà l’any vinent.

Un altra inversió destacada pel que fa a equipaments serà al Mercat municipal dels Merinals, que renovarà la coberta per millorar-ne l’aïllament i solucionar els problemes d’impermeabilització. El projecte, que no aturarà l’activitat comercial de la llotja, compta amb un pressupost proper als 775.000 euros.

Millores en tot l’espai públic

Les millores que l’Ajuntament ha impulsat aquest mandat als barris dels Merinals i Can Gambús sumen al voltant de 8 milions d’euros. Entre els projectes, hi ha les diverses accions que s’han fet a l’espai públic com la millora de ferms i voreres, la renovació de jocs infantils o l’enllumenat

L’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, ha volgut destacar que el problema a Merinals amb els 170 habitatges s’ha abordat amb celeritat, “aconseguint desbloquejar-ho, arribar a un consens entre les parts i encaminar la solució”. A més, ha remarcat que “paral·lelament hem treballat per millorar els espais públics tant als Merinals com a Can Gambús i per fer realitat un equipament necessari com el Pavelló de l’Oest, que també estem assolint. I, així mateix, Can Gambús serà un punt important en el procés per incrementar el nombre de pisos protegits a la ciutat”.