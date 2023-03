Suport de la plantilla de Grifols al preacord per reduir els afectats per l’ERO

La plantilla de Grifols ha validat l’acord amb l’empresa la matinada de dimecres, que permet reduir el nombre de persones afectades per l’ERO, passant de les 92 inicials a 51. En un comunicat, la secció d’Indústria del sindicat CCOO valora positivament l’entesa, i aquest dijous es farà la signatura definitiva de l’acord, després que les plantilles afectades l’hagin ratificat pràcticament per unanimitat, amb 426 vots a favor i només 2 vots en contra.

L’acord preveu unes indemnitzacions de 46 dies per any treballat, amb un màxim de 36 mensualitats, per a les persones que tinguin fins a 61 anys, i de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats, per a les persones que tinguin a partir de 62 anys.

L’entesa estableix un màxim indemnitzatori de 250.000 euros, però es garanteix l’import íntegre d’un any a les persones que tenen a partir de 62 anys. Les persones afectades també rebran un import addicional de 17.000 euros per al col·lectiu d’entre 51 i 61 anys, i de 7.000 euros per a la resta.

A més, s’estableix un pla de recol·locacions durant un període de sis mesos, amb caràcter voluntari.