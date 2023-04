El Sabadell es planteja el duel de Zubieta com “un gran repte”

El Sabadell tanca la trilogia de filials després de l’amarg empat a Lezama i la dolorosa derrota davant el Barcelona At. a la Nova Creu Alta amb un dur desplaçament a la Ciutat Esportiva de Zubieta aquest diumenge (16 h) per enfrontar-se a una Real Sociedad B que travessa un gran moment de forma i s’ha consolidat a la zona de play-off.

Miki Lladó podrà asseure’s a la banqueta de la Ciutat Esportiva de Zubieta perquè encara no ha arribat la notificació oficial de la seva sanció per les declaracions d’Elda. El tècnic arlequinat admet que “es tracta d’un dels partits més exigents que ens queden, un repte molt gran que afrontem amb la mentalitat de competir al màxim. Penso que la línia de l’equip és molt bona i estem capacitats de sumar punts davant de qualsevol rival”, tot i que considera a la Real Sociedad B “el millor filial del grup i una de les millors pedreres d’Espanya amb permís del Vila-real”.

Com es pot combatre el potencial txuri–urdin? Miki Lladó ho té molt clar: “en aquest escenari és fonamental la consistència i fortalesa defensiva, però també hem de ser capaços de fer un pas endavant amb la pilota. Es tracta d’aplicar un mixt i encertar en les oportunitats que tinguem”. El tècnic també fa comptes sobre la permanència. “Si fossin 48 punts, en necessitem fer 13 de 27, són números que estan a l’abast de les nostres possibilitats. Ara ja s’han acabat els blocs, hem d’anar partit a partit. Estic convençut que assolirem l’objectiu, però que ningú esperi arribar a les tres últimes jornades amb un coixí suficient. Això és molt difícil que passi”.

Baixes i novetats

El panorama previst no ha canviat. Són baixa per lesió, Àlex Sala, Jaume Piñol i Raúl Baena, a més de Sergi Garcia (convalescent de l’apendicitis) i Sergi Altimira (sancionat). El contrapunt positiu és la tornada d’Adán Gurdiel i César Morgado després de complir sanció i el juvenil Sander Ballero viurà el seu primer desplaçament després de debutar en una convocatòria davant el Barcelona At.

Tot apunta que el doble pivot serà per Armando Corbalán i Àlex Gualda i la principal incògnita se centra, de nou, a la zona d’atac amb quatre candidats per a tres places. Alberto Fernández té moltes possibilitats de ser titular en detriment de Moha Keita per acompanyar a Pau Víctor i Cristian Herrera.

Màxim golejador

El filial de la Real Sociedad sembla disposat a recuperar la plaça perduda l’any passat a la Lliga Smartbank. El conjunt de Sergio Francisco s’ha consolidat a zona de play-off i no descarta lluitar pel títol. Dels últims 13 partits només n’ha perdut un. De fet, és l’equip amb menys derrotes (5) del grup. A Zubieta només han guanyat Murcia (1-2) i La Nucía (2-3). També és el màxim golejador del grup amb 43 dianes i el tercer de tota la Primera RFEF. Javier Martón, amb onze, és el pitxitxi.

Com va passar amb Lezama (Athletic B), també serà la primera visita del Sabadell a la Ciutat Esportiva de Zubieta. Curiosament, però, els dos últims antecedents contra el filial de la Real Sociedad (anomenat Sanse) van tenir escenaris diferents: el vell Atocha en la temporada 83/84 (0-0) i Anoeta en la 2001/02 (2-0) en el partit número 100 del conjunt arlequinat a Segona B i en el qual va ser expulsat Genís Garcia.

L’àrbitre del partit serà Antonio Monter Solans, del Comitè aragonès. Aquesta temporada ha xiulat dues vegades al conjunt arlequinat, amb dues derrotes a Castellón (3-1) i Tajonar davant l’Osasuna Promesas (2-0) amb un penal assenyalat a Ismael Athuman. La temporada anterior va canviar una mica la dinàmica: 1-1 a Palamós contra el Costa Brava i victòria a la Nova Creu Alta en el Sabadell-At. Balears (1-0).