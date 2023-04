FOTOS: Així ha estat l’estrena del xou de Circ Raluy a Sabadell

El retorn del Circ Raluy era molt esperat per als sabadellencs, tal com ha quedat demostrat en els dos primers dies de funcions de l’espectacle In Art We Trust a l’Avinguda Francesc Macià. La producció arriscada, visual i sorprenent, que va omplir el recinte, es podrà veure fins al 9 d’abril.

En el xou conflueixen diferents disciplines, que fan que sigui entretingut, divertit i fascinant: números de trapezi, malabars, màgia o risc, com el de ‘la roda de la mort’, en què un duo d’artistes s’enfila a sobre d’una roda gegant i hi camina fent-la girar.

“Ens hem deixat la pell i el cor en aquest nou espectacle on cada número és una obra d’art per si mateixa. Hem reunit el millor equip per oferir el millor circ” comenta Kerry Raluy, germana de la Louisa i codirectora del circ.

Cada setmana, la companya presenta la iniciativa Happy-Friday, amb un 50% de descompte per famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat, carnet jove i jubilats a les funcions dels divendres. La venda d’entrades es realitzarà a la web de la companyia i en les taquilles del Circ.