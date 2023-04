Queixes per un cotxe oficial aparcat en un carrer per a vianants: “Això no pot ser”

La pacificació de molts carrers de Sabadell no sempre funciona adequadament. A molts indrets de la ciutat s’hi poden trobar vehicles mal aparcats o envaint l’espai dels vianants. El carrer Raval de Fora n’és un.

Allà els seus veïns es queixen perquè es troben “cada dia” amb cotxes mal aparcats en el vial de plataforma única, on no es pot aparcar. Una situació que els incomoda:”Això no pot ser. És un darrere un altre i això obstaculitza el pas dels vehicles dels veïns i dels vianants”, explica una veïna d’un dels pocs carrers per a vianants del Centre de Sabadell.

La gota que ha fet vessar el got ha estat aquest diumenge a la tarda quan un cotxe oficial ha passat “hores” aparcat en un dels laterals del carrer, segons denuncia la mateixa veïna. El vehicle portava el distintiu del cotxe de Governació de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

Una situació que els veïns no s’han pres gens bé: “No em sembla bé que s’apliquin criteris diferents segons de qui es tracti. Això és un carrer per a vianants i no s’hi pot aparcar”, ha afirmat una de les residents del carrer.