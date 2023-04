Llei i eleccions

Entrem de ple a les eleccions municipals. Queden menys de dos mesos per als comicis i la Llei Orgànica del Règim Electoral General, vigent a tot l’Estat, ja s’ha posat en marxa. Des d’avui, el Govern municipal no pot fer més actes institucionals i també hi ha limitacions sobre eslògans i actes de tots els partits polítics. La llei és restrictiva, però en definitiva fa el servei: com totes les normes, posa ordre i marca límits.

Dit això, creiem que la normativa electoral s’hauria d’actualitzar i comporta, de vegades, situacions que ratllen el que és absurd. La llei és del 1985 i té molts anacronismes. És absurd no poder publicar enquestes una setmana abans i mantenir un sistema electoral que ens porta a la disciplina dels partits i ens allunya de les persones. Sabadell és una gran ciutat, però alhora hauria de tenir la proximitat d’un poble. Per què no es planteja triar els regidors per districtes o barris, i així garantir representació de tota la ciutat i disposar d’un o diversos regidors de zona? Per què la barrera electoral és el 5%? Per què no hi ha dues urnes, en què a una es triï l’alcalde i a l’altra el ple municipal? Parlem de models que ja s’apliquen a Europa i funcionen. Deixem les preguntes en l’aire i que siguin els lectors els que es pronunciïn.