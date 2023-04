Turisme conscient

[Per Josep Mercadé, periodista]

Una sèrie de factors fan que aquesta Setmana Santa tingui unes especials connotacions. Per un costat, aquest dimarts es publica el decret de convocatòria de les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Arriba amb les maquinàries dels partits i coalicions a ple rendiment. L’altre factor és que tenim el país amb una alarmant sequera i, a més, amb un nivell de risc d’incendi que feia anys que no vèiem.

Hem deixat enrere les limitacions per la covid de l’any passat, però en tenim d’altres que ens han de fer estar més alerta que mai. Ja se sap que les vacances de Setmana Santa són les més esperades. La seva brevetat, per a alguns només un cap de setmana una mica més llarg, fan que les ganes de sortir encara s’incrementin més. Aquest any, però, resulta que les restriccions són d’un altre tipus, però també poden condicionar les ganes d’esbarjo de molta gent.

És per tot això que les sortides de Setmana Santa poden servir per prendre consciència del país que tenim i de l’estat dels nostres boscos. El turisme proper és el que permet valorar molt més el que hi ha prop de casa. És un exercici necessari per adonar-nos que el nostre país és petit però amb molts al·licients.

La manca d’aigua, però, està modificant la fesomia de molts dels nostres paisatges. Els camps són verds, els fruiters han florit, però desprenen tristesa a causa de la manca de pluja. Si som conscients de tot això, segurament donarem més valor al que visitem. Així, probablement, quan tornem a la zona metropolitana, entendrem molt més bé els advertiments, les recomanacions i les limitacions que ens fan sobre l’ús de l’aigua.

L’altre factor derivat de la sequera és el risc d’incendi. El dèficit hídric està posant en alerta màxima pràcticament tot el territori de Catalunya davant la possibilitat de foc. Aquí sí que podem fer coses per evitar els incendis forestals. El cap de setmana passat van començar les restriccions d’accés a alguns parcs naturals precisament per prevenir riscos innecessaris. Més que criticar les mesures, cal donar-hi suport per garantir que molts d’aquests paisatges segueixin preservats de l’acció del foc.

Els reptes, doncs, són molts i, per tant, podem gaudir d’uns dies de vacances i de la visita a altres territoris practicant un turisme conscient. La natura ens aporta més del que nosaltres li donem. Com en tantes coses de la vida, el canvi d’actitud envers els paratges naturals que visitem ens aportarà més beneficis que inconvenients. Que tingueu una bona Setmana Santa.