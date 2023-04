Crítiques al Govern de Sabadell per repartir un milió d’euros en subvencions a dos mesos d’eleccions

L’Ajuntament de Sabadell ha atorgat gairebé un milió d’euros en subvencions en el ple municipal d’aquest mes d’abril. Concretament, són 932.600 euros destinats a fomentar projectes que impulsen entitats de diferents àmbits i que es duran a terme al llarg d’aquest any 2023. El tràmit no ha estat exempt de polèmica, ja que ERC ha reclamat arribar a més entitats i, la Crida, no pensar electoralment tenint en compte que en dos mesos hi ha eleccions municipals.

El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha exposat que la concurrència competitiva no sempre cobreix la demanda, que ha crescut de 15-18 projectes anuals a 38 després de la pandèmia. Per això, ha indicat que s’està treballant perquè totes les entitats culturals que estan creant activitats “de forma sostinguda, estable i que tenen un rèdit directe per a la ciutadania” puguin tenir estabilitat econòmica.

Des de l’oposició, el regidor Pere Farrés, d’ERC–EUiA, ha subratllat que les subvencions fan referència a unes entitats, però reclama que “parlem d’una petita part d’aquesta cultura i entre tots ens hem de posar les piles per tenir-les en compte totes”.

Per la seva part, la portaveu de la Crida, Nani Valero, ha assegurat que “les necessitats de les entitats per saber quan i amb quins suports comptaran per fer les activitats haurien de ser sempre una prioritat, pensant en les entitats i no en interessos electorals”. I ha afirmat que l’actual Govern ha augmentat les subvencions directes en uns 300.000 euros.

Qui rebrà què?

El Rebost Solidari rebrà la major part de les subvencions, el 43% del total. Seran 404.000 euros per al proveïment, gestió, emmagatzematge i distribució d’aliments a les famílies en situació de vulnerabilitat, derivades pels serveis socials.

Les activitats d’estiu adreçades a persones amb discapacitat, en el programa Fem Vacances, rebran un 25% més d’ajudes respecte a l’any passat. Seran 125.000 euros en total, que ajudaran les entitats Andi Sabadell, L’Estel, Obrir-se al Món, Viu-la, Fundació AVAN i Grandalla. I s’hi sumen dues més: Associació Arteneu i l’AMPA CEE Francesc Bellapart. La subvenció de l’Ajuntament finança el sobrecost que comporten aquests programes respecte dels de caràcter ordinari.

190.000 euros a programes culturals

Les entitats culturals de la ciutat s’enduen un pessic de 190.000 euros. L’Associació Rialles, espectacles infantils i juvenils obtindrà 78.000 euros; Joventuts Musicals de Sabadell, 27.000 euros; la mateixa quantitat atorgada a l’Associació Juvenil Sona Jove per realitzar el festival de música Embassa’t; la Fundació 1859 Caixa Sabadell rebrà 13.000 euros pel Fresc Festival; l’Orquestra Simfònica del Vallès, 12.000 euros; el Grup Disbauxa de Carnaval i la Fundació Mirna Lacambra-Xavier Gondolbeu obtindran cadascuna 10.000 euros de les arques municipals; Amics de Medievàlia, 9.000 euros i, El Ciervo, 7.000 euros.

31.000 euros per a Drets Civils

L’àrea de Drets Civils de l’Ajuntament atorga 31.000 euros d’aquestes subvencions per tirar endavant projectes i programes en matèria de promoció de drets humans, atenció jurídica a víctimes de violències, formació a persones nouvingudes, etc. Càritas Diocesana rebrà 20.000 euros per al programa ‘A prop teu’; el Col·legi de l’Advocacia tindrà una ajuda de 3.200 euros; l’Institut de Drets Humans de Catalunya obtindrà 2.500 euros i Refugiados Bienvenidos España, 5.000 euros.