El Palau Tolrà, un edifici amb història

Per als castellarencs, hi ha un indret emblemàtic de la vila que ben segur està gravat a la retina de tots. Es tracta de l’actual seu de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, un edifici imponent que els alumnes de les escoles del municipi acostumen a visitar per conèixer les intimitats d’un espai envoltat de mística. I és que l’actual Ajuntament va ser originàriament l’antiga residència de la família Tolrà.

Datat de 1890, des de fa gairebé tres dècades (1994) és la Casa de la Vila. La casa Tolrà no va tenir la denominació de Palau fins al 1887. Abans, cap al 1852, es va començar a construir com a residència de Josep Tolrà Avellà, metge i fundador de l’empresa tèxtil Tolrà.

El conjunt arquitectònic està format per tres edificis: la residència, la masoveria i els galliners. L’arquitecte va ser Emili Sala i Cortés i l’obra es va acabar de construir l’any 1890 per a la residència d’Emília Carles Tolrà, vídua de Josep Tolrà Avellà.

Més enllà de l’edifici, el seu entorn és un dels més bonics per passejar a la vila. Tant els castellarencs com els visitants que hi hagin passat hauran gaudit d’un jardí amb una glorieta, un brollador, bancs modernistes i una pèrgola, utilitzada en actes oficials. Sense anar més lluny, per Festa Major és habitual que l’emplaçament esdevingui un dels espais per a concerts i altres activitats festives. El jardí és un espai agradable, obert al públic i ple d’encant.

Un edifici amb molta història

En el passat, durant la Guerra Civil, el Palau Tolrà va ser utilitzat com a seu de la junta gestora municipal republicana i la capella del Palau, dedicada a Sant Josep, va ser parcialment destruïda. A partir dels anys 70 i fins a la dècada dels 90, el Palau Tolrà va esdevenir la llar d’infants dels treballadors de la Tolrà. Fins que l’any 1988, l’Ajuntament de Castellar l’adquiriria per instal·lar-hi l’Institut de Batxillerat, del qual en va ser la seu fins a l’any 1993 quan es va construir l’actual IES Castellar.

En el Ple del 28 de juny de 1994, l’Ajuntament va aprovar per majoria absoluta el trasllat de la seu de la Casa de la Vila al Palau Tolrà.