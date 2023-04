Les Tintoreres Sabadell Rugby Club celebren el títol de Segona Catalana

El rugbi femení sabadellenc ha posat la cirereta a una excel·lent temporada amb el títol de les Tintoreres Sabadell Rugby Club de Segona Catalana. Van arribar a la final després d’imposar-se per un contundent 25-5 a l’Alt Empordà. En el duel decisiu, celebrat a Alella, el conjunt dirigit per Bet Grané va exhibir una gran consistència defensiva per superar el seu rival, el Cocodrils Poble Nou B.

De fet, el partit va ser molt tancat, sense gairebé concessions. El resultat final, 10-0, és una bona mostra. Les Tintoreres en van tenir prou amb dues marques a la primera part, protagonitzades per Jone González i Abril Cuñarro per agafar un avantatge que seria suficient per assolir la victòria i el títol. Ho va intentar el Cocodrils a la segona meitat i tot i tenir algunes opcions, mai va poder superar l’excel·lent defensa plantejada per les Tintoreres, que tanquen així una magnífica temporada, amb només una derrota.

Les protagonistes

Les protagonistes de l’èxit han estat: Irene Batlle, Agnès Ripoll, Marta Naudin, Gemma Gelambi, Alicia Cano, Montse Martín, Jone González, Mar Cuñarro, Aina Soldevila, Maria Beyageh, Silvia Patricia Bermúdez, Laura Pérez, Abril Cuñarro, Carla Gatell, Ana Pallarés, Queralt Blas, Montserrat Invernon, Alba Clemete, Marta Cascales, Maria Cristina Carrasco, Núria Rama i Queralt Domingo.