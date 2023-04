La rehabilitació de Sallarès Deu rep més d’1,5 milions d’euros dels fons Next Generation

Els fons europeus Next Generation subvencionaran més d’1,5 milions d’euros del cost de la rehabilitació del conjunt fabril Sallarès Deu, situat al barri de Gràcia, tal com ha confirmat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Prop del 70% de les obres per convertir-lo en un Centre per a la Transformació Digital estarà finançat pels fons de la Unió Europea.

L’Ajuntament de Sabadell celebra que, amb aquests diners confirmats, ja té assignats més de 12 milions d’euros dels fons Next Generation. La major part de les subvencions, 8,1 milions d’euros, es destinarà a la implementació de la zona de baixes emissions -actualment en tràmit- i a la transformació digital i sostenible del transport urbà (TUS).

El projecte de Sallarès Deu contempla transformar aquest espai dels carrers dels Cellers, Viladomat, Jacint Verdaguer i Reina Elionor en un Centre per a la Transformació Digital, per apropar a la població les últimes innovacions tecnològiques. També hi haurà l’Escola deRestauració –les obres ja estan en marxa-, la seu de l’Escola de Flequeria, del Rebost Solidari i una nau que fomenti l’emprenedoria de l’Escola Illa.

El passat dilluns, però, la Junta de Govern Local va declarar deserta la contractació de les obres per rehabilitar la nau J, per la qual cosa s’haurà de licitar de nou. El projecte contempla la consolidació estructural i estanquitat de la nau i té un pressupost de 391.000 euros.