La salut dels nostres joves

El consum de cànnabis va en augment entre els més joves, segons avisa el Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CASD) de l’hospital Parc Taulí. Els professionals d’aquest servei especialitzat avisen que han percebut com els casos de joves d’entre 14 i 16 anys han crescut de manera substancial. Les dades que té l’hospital indiquen que els pacients addictes a l’alcohol i la cocaïna passen per davant de la marihuana. No obstant això, la marihuana experimenta un consum cada cop més primerenc. Preocupa i ens preocupa.

A les pàgines 4 i 5 de la present edició parlem amb metges i addictes sobre la gran dependència i els efectes a mitjà i a llarg termini de drogues com la marihuana. En els joves, és a dir, persones que estan un període de formació cerebral, és especialment delicat. Creiem que la política de tolerància zero és la via a seguir, però alhora considerem que cal fer feina preventiva a casa i a les escoles amb tota la informació possible. S’ha de conèixer què és i els seus efectes nocius en el moment i al llarg de la vida.

No ens agradaria acabar aquest editorial sense felicitar el Parc Taulí pel seu treball mèdic i social envers les persones amb addicions. Enhorabona.