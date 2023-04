L’empresa de mobilitat compartida Reby ha deixat de prestar el seu servei a Sabadell. Hi va arribar a finals d’abril de 2022, convertint-se en la primera aposta pels patinets i les bicicletes elèctriques compartides, però per motius que no han transcendit, ha cessat l’activitat.

A Sabadell i en altres ciutats on operava, com Terrassa i Sevilla. A part d’oferir el lloguer per minuts d’aquests vehicles, Reby participava en un projecte pioner amb la UPC en què aportava la flota perquè es pogués analitzar la qualitat ambiental de la ciutat. La universitat i l’Ajuntament de Sabadell van signar un acord per obtenir dades que permetessin orientar les polítiques mediambientals i, alhora, fomentar la mobilitat sostenible.

Pendents de les dades

Fonts municipals apunten, però, que en l’última reunió de seguiment entre consistori i universitat es va dir que s’havia de resoldre l’acord perquè Reby havia aturat l’activitat. Contactada pel Diari en diverses ocasions, l’empresa no ha respost a les preguntes. A hores d’ara, l’Ajuntament està pendent de rebre, de la UPC, l’informe de les dades mediambientals que es van poder recollir i de saber si el servei es podrà reprendre amb la mateixa empresa o una altra.

En arribar a Sabadell, Reby va posar en circulació 50 patinets i 20 bicicletes, que es podien trobar als aparcaments de bicicletes. Per utilitzar els patinets, calia pagar un euro per desbloquejar-los i 25 cèntims més per cada minut d’ús. En el cas de les bicicletes, el preu del desbloqueig eren 0,50 cèntims i el mateix cost per minut. Un trajecte d’uns 10 minuts amb patinet costava uns 3,5 euros, per la qual cosa sortia més a compte pagar una subscripció diària, setmanal o mensual.