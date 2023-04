10 propostes per arrodonir la Setmana Santa a Sabadell

Si rondeu per Sabadell aquestes acaballes de Setmana Santa, us deixem 10 propostes per fer que sigui especial. Tant per desconnectar a l’aire lliure com per les estones que vulgueu passar a casa. Idees per gaudir de la natura, consumir cultura de qualitat o, fins i tot, cuinar. Aquí les teniu!

1. Excursió pel Rodal de Sabadell

A l’entorn de Sabadell tenim un tresor. I, sovint, no en som prou conscients. Us proposem que us esbargiu pel Rodal i us allunyeu del brogit de la ciutat. El millor és que desconnectar enmig de la naturalesa és a l’abast de tothom, independentment de la condició física. No cal fer proeses per arribar a destins bonics, tranquils i idíl·lics. Un exemple d’això és la ruta circular que us proposem, i que recull amb tota mena d’indicacions el portal Wikiloc: la Salut, Togores, Colobrers, Roca Foradada i Torre del Canonge.

La distància de la ruta és, aproximadament, de 13 quilòmetres, tot i que es pot escurçar si es prefereix. És un itinerari fàcil, de camins amples, amb un desnivell positiu de 240 metres i negatiu, de 280 metres.

2. En bicicleta fins a Castellar (amb parada per esmorzar)

Si us agrada més moure-us sobre rodes, cap a Castellar del Vallès en bicicleta! Passant per Togores, per on el camí està indicat, és una ruta per a principiants, sense pujades exigents, d’una distància total de 25 quilòmetres, aproximadament. I si us sembla poc perquè acostumeu a anar en BTT, hi ha l’opció de sumar-hi el cim del Puig de la Creu com a tram final, tot i que són 10 quilòmetres amb fort desnivell que requereixen una mica més de preparació.

Si opteu per aquesta proposta i voleu esmorzar bé, us recomanem passar pel bar Can Mariano a fer un entrepà per agafar forces.

3. Pujar la Mola

Estem acostumats a veure-la en la llunyania del paisatge quotidià del Vallès. Per Setmana Santa, doncs, podem aprofitar per pujar-hi i capgirar la vista, diàfana, cap a la comarca. Un bon pla podria ser dinar al restaurant de dalt o portar un pícnic de casa.

4. Circ Raluy

Darrer cap de setmana per assistir a l’espectacle In Art We Trust, de Circ Raluy, que s’estarà a l’Avinguda Francesc Macià fins al 9 d’abril. El xou, ideal per a tota la família, combina números de trapezistes, màgia i il·lusionisme, humor i acrobàcies.

5. De concert a la Capella

Per Setmana Santa, l’activitat cultural de la ciutat es relaxa. Però la Capella de Can Gambús, diumenge a les 12.30h, programa un concert de rock del grup Atomic Leopards. Una ocasió perfecta per ambientar musicalment el vermut.

6. Amb la família a Espai Natura

Una bona manera de desconnectar amb una activitat familiar, en plena naturalesa, és apuntar-se a les activitats d’Espai Natura, de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Una és la visita ‘Conegueu els animals de la granja’, diumenge a les 11h, i l’altra és la visita guiada a l’exposició Museu de la Vida al Camp, a partir de les 12.30h.

7. Cuinem una mona

Per què no sorprendre la família amb una mona casolana? El cap de setmana pot ser una bona oportunitat per arremangar-se i cuinar-ne una. És relativament senzill. Necessitem ous, sucre, xocolata, llet, farina de blat i almívar.

Cal preparar el pa de pessic amb xocolata, obrir-lo per la meitat i untar-lo d’almívar i adornar el pastís com tots sabem perquè es converteixi en una mona casolana.

8. Lectures sabadellenques prèvies a Sant Jordi

Acostumes a dir que no tens temps entre setmana per llegir? Doncs podries aprofitar aquests dies per passar per una de les llibreries de la ciutat i preguntar per llibres d’autors sabadellencs, molts dels quals seran al Centre signant llibres per Sant Jordi.

Hi ha propostes per a totes les edats. Per exemple, literatura infantil i juvenil d’Anna Fité o Víctor Aldea; la trepidant Secrets, de Francesca Rodríguez, per a adolescents i joves; els poemes de l’Abraçada que, de Roc Casagran; el recull de relats No et facis il·lusions, de Blai Felip; les novel·les La Memòria de l’aigua o La vida autèntica, de Montse Barderi; Les nostres mares, de la flamant guanyadora del Premi Sant Jordi Gemma Ruiz Palà; i, entre molts altres, la reeixida La possibilitat de dir-ne casa, de Marta Orriols.

9. Cap al Cinema!

Hi ha una quinzena de pel·lícules a la cartellera del Cinema Imperial i a la de l’Eix Macià. Air, per exemple, sobre la història entre Michael Jordan i Nike; per a tota la família, Super Mario Bros, en 3D, o Momias; Los Fabelman, d’Steven Spielberg… Per a gustos, colors i pel·lícules als cinemes de Sabadell.

10. Una sèrie per fer una marató

Després de l’excursió, l’activitat familiar, el concert i de cuinar la mona, tens la tarda lliure i et ve de gust escarxofar-te al sofà. Però no saps què mirar, com acostuma a passar. Doncs estàs de sort, perquè Filmin acaba d’estrenar la sèrie Selftape, creada i protagonitzada per les germanes Joana i Mireia Vilapuig. Són sis capítols de 30 minuts, en què narren la cruesa de l’ofici d’actriu, després d’haver assolit l’èxit des de molt petites.