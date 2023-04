Volen seguretat a la Torre d’en Feu

Al jardí de la Torre d’en Feu fa uns dies que hi falta una porta de ferro. Concretament, la que tancava l’accés al passadís que connecta, per sota terra, el jardí amb l’aquàrium que hi havia, del 1887. Un lloc singular des d’on es podia veure l’aigua i els peixos que hi havia a través de petites obertures tancades amb vidre.

La desaparició d’una porta de ferro, l’enèssima pèrdua d’aquest edifici protegit, acaba amb la paciència de l’Associació Cultural Can Feu

La desaparició d’aquesta porta ha acabat amb la paciència de l’Associació Cultural Can Feu, que vetlla per preservar l’immoble, i ha presentat una instància a l’Ajuntament perquè actuï davant d’aquesta situació, en la qual subratlla que es tracta d’un edifici protegit. “La falta de manteniment i de vigilància està provocant que els continus robatoris i actes vandàlics estiguin malmetent i trencant els elements d’aquest edifici patrimonial protegit”, denuncia el sabadellenc Aleix González, que ara és vocal de l’Associació, de la qual havia sigut president els últims anys.

Sense anar més lluny, la mateixa associació va denunciar que a mitjans del mes passat es va desprendre un altre tros d’una barana de la Torre d’en Feu de la qual ja s’havia perdut una altra part l’any 2020. “Es podria haver evitat si s’hagués apuntalat, però en tres anys no s’ha fet res”, lamenta el sabadellenc, que reclama que s’apuntalin “totes les parts que estan en risc de caure per evitar que, en un futur no gaire llunyà, es perdi pràcticament tot l’edifici”.

A l’espera del primer projecte

L’Associació Cultural espera que l’Ajuntament actuï per evitar la degradació del castell, tant pel pas del temps com pels actes vandàlics que s’hi duen a terme. El gener d’aquest any, el Govern va anunciar una inversió de gairebé 2,2 milions d’euros per fer les primeres obres que permetin conservar l’edifici, rehabilitant la teulada i assegurant l’estructura. Segons va anunciar el regidor Eloi Cortés, aquest mateix 2023 es volen fer obres per valor de 450.000 euros destinats a les reparacions que es consideren més urgents. La previsió és que les obres s’allarguin entre un any i un any i mig, però encara no s’ha precisat el calendari.

L’Associació assegura que caldrà temps i inversió per recuperar la “decadència” en què es troba la Torre d’en Feu. Per evitar que es torni a produir una situació d’abandonament com la que viu en les últimes dècades, l’associació cultural insta l’Ajuntament a fer un “manteniment anual mínim” per garantir la conservació del castell.

Projecte a llarg termini

Si bé de forma immediata es vol actuar per salvar el castell i evitar que la seva degradació sigui irreversible, aquest mandat el Govern ha presentat un projecte a llarg termini per donar ús al castell. Es tractaria de convertir-lo en un Centre de formació en activitats mediambientals, la qual cosa està pressupostada en 8 o 10 milions d’euros, que s’han sol·licitat als fons europeus Next Generation.

El nou centre vol ser un element destacat pel que fa a l’economia verda i circular i l’agricultura de kilòmetre zero. Es preveu que hi hagi aules de formació, laboratori, sales de suport a les empreses del sector agrari i espais de coworking. A l’exterior hi haurà un hivernacle, es volen recuperar els jardins romàntics i part de l’antic bosc de Can Feu.