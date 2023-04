Quan sabré si he d’estar en una mesa electoral el 28-M?

S’acosten les eleccions municipals del 28 de maig i hi ha dates importants a tenir en compte. Com per exemple, el sorteig de les meses electorals, que determinarà a qui li toca ser vocal o president. Recordem que en cas de ser escollit en una mesa, no presentar-s’hi el dia dels comicis pot comportar sancions que van des d’una multa fins a penes de presó d’entre tres mesos i un any.

El sorteig per saber si el 28 de maig hauràs de ser en una mesa electoral o no se celebrarà entre el 28 d’abril i el 9 de maig. Però no és l’única data important prèvia als comicis.

Per exemple, és important saber el dia en què ja es podrà consultar el cens electoral, per comprovar la inscripció i el col·legi electoral assignat. Es podrà fer a partir del 10 d’abril. I en cas que les dades que hi constin no siguin correctes, es podran presentar reclamacions fins al 17 d’abril inclòs.

La consulta del cens, es podrà fer de manera:

– Telemàtica, al web de l’Ajuntament http://www.sabadell.cat/consultacens, omplint el formulari d’identificació.

– Telefònica, trucant al servei 010 (o 93 745 31 10, si la trucada es fa des de fora de Sabadell o mitjançant un telèfon mòbil).

– Presencial, a les oficines d’Atenció Ciutadana del Despatx Lluch o a les oficines cardinals Nord, Sud, Est i Oest. Pel que fa a les consultes telefòniques i presencials, es podran fer a partir de l’11 d’abril, atès que el dia 10 és festiu.

En el cas de voler presentar reclamació al cens, el tràmit s’haurà de fer presencialment i personalment i presentant el document d’identitat.