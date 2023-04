FOTOS | El barri de Can Puiggener recupera la seva processó

Aquest Divendres Sant ha estat un dels més esperats pels veïns de Can Puiggener. L’ocasió ho mereixia. Ja que des del 2019 el barri no celebrava la seva tradicional processó del Via Crucis. 4 anys d’espera llargs que van ser compensats amb un retorn a l’altura de l’esdeveniment.

Així doncs, la cita organitzada per la Agrupación Hermandad de la Semana Santa Andaluza ha congregat a centenars de persones als carrers, cap d’ells s’ha volgut perdre el retorn dels nou passos. Una celebració on s’han pogut veure el pas del Crist de l’Amor, ‘El reencuentro’ i on s’ha estrenat una novetat. Aquesta ha estat durant el pas del Natzarè, moment en què per primer cop hi ha participat quatre dones.

Tot en una nova jornada de Divendres Sant que ha omplert la ciutat de passió i reflexió en una de les celebracions més solemnes de la Setmana Santa.