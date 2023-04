El Sabadell cau a la zona de descens i creix la preocupació per les sensacions

Alerta vermella. Els resultats dels rivals directes en aquesta 31a jornada han condemnat al Sabadell a ocupar la zona de descens quan només falten 7 jornades per acabar la lliga. La derrota arlequinada davant el Gimnàstic (0-1) s’ha combinat amb les victòries de l’At. Balears i La Nucía que superen al conjunt de Miki Lladó a la taula. L’única nota positiva ha estat la contundent derrota del Real Unión a casa contra el Real Murcia (1-5) i, d’altra banda, equips com l’Intercity, Alcoyano i Cornellà se sumen també a la lluita per evitar la caiguda a la Segona RFEF. Set candidats per a dues places fatídiques donant per fet que UD Logroñes, Calahorra i Athletic Club estan gairebé sentenciats.

El Sabadell no ocupava la zona vermella des de la jornada 24. Llavors la permanència estava a un punt (Intercity). La victòria, en dues fases, davant la UD Logroñés (2-0) i el valuós 0-1 a l’Stadium Gal contra el Real Unión van permetre treure el cap i en la jornada 28, el coixí era de cinc punts… que s’han esvaït després de sumar només un punt dels últims 9, amb dues derrotes consecutives a la Nova Creu Alta.

El pobríssim bagatge com a local és el principal hàndicap arlequinat. Després de 15 partits a casa, només s’han celebrat 5 victòries (totes per la mínima a excepció del 2-0 en l’atípic duel davant la UD Logroñés). En la resta de jornades han puntuat els visitants, amb 4 empats i 6 derrotes. Una altra dada molt negativa és l’escassa producció ofensiva a l’Estadi: 11 gols en aquestes 15 cites. Només Intercity i UDL han encaixat dos gols.

Crítica i preocupació

L’afició arlequinada té motius per sentir-se preocupada. No només pel resultat de dissabte davant el Nàstic sinó per les males sensacions que va transmetre l’equip, sobretot a la segona part, sense capacitat de reacció. Això va provocar la dura crítica del tècnic Miki Lladó en la roda de premsa: “Ens ha faltat empenta i intensitat”, va subratllar. També va fer autocrítica pels canvis realitzats.

El desgavell tàctic va ser notable després de les estranyes substitucions de Miki Lladó. L’equip va quedar totalment partit i la impressió és que cada jugador va intentar fer la guerra pel seu compte, amb una elevada dosi de precipitació, ansietat i imprecisió. Una imatge molt preocupant que caldrà redreçar de manera immediata. La pròxima cita tornarà a ser a la Nova Creu Alta, el diumenge vinent (18 h) davant un Castelló que arribarà ferit després de perdre a casa contra el cuer Calahorra al Nou Castàlia. Una nova ensopegada fins i tot podria col·locar en una situació delicada al tècnic arlequinat, que només ha assolit 9 punts dels últims 21.

Així queda la classificació a la zona baixa

Cornellà 39 punts

Alcoyano 38 punts

At. Balears 37 punts

Intercity 37 punts

La Nucía 37 punts (1 partit menys, davant l’Amorebieta el dimecres)

Zona descens

Sabadell 36 punts

Real Unión 34 punts

UD Logroñés 28 punts

Calahorra, 26 punts

Athletic B, 25 punts