Un març molt sec i càlid que agreuja la sequera

La sequera no té aturador, i prova d’això és que aquest passat mes de març s’ha batut un nou rècord a la ciutat. Des de l’entrada en funcionament de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, a finals del 2008, mai s’havia registrat un mes de març tan sec (0,3), convertint-se, també, en el segon mes amb menys precipitació de tota la sèrie. “Ha estat en general molt sec a gran part del país. La circulació zonal i la persistència anticiclònica que han caracteritzat el mes de març expliquen la distribució de l’anomalia de precipitació”, apunten des del Meteocat.

Per posar en context l’estrès hídric que viuen boscos, conreus i les zones arbrades de la ciutat, des del 2023 s’han registrat prop de 50 litres de pluviometria (49,5), menys de la meitat de la pluja registrada durant el març del 2022 (108,1).

D’altra banda, pel que fa a les temperatures, i a excepció dels primers dies de mes, també ha estat especialment càlid, arribant a fregar els 25 graus de màxima durant un parell de dies. “Els últims dies de mes, del 29 al 31, la temperatura va tornar a ser força alta per l’època, especialment l’últim dia del mes, quan el vent de ponent va fer pujar la temperatura”, afegeixen. Aquestes temperatures impròpies per l’època de l’any, sumada a l’escassetat pluviomètrica i a les ratxes de vent durant la setmana passada, arribant a superar els 50 quilòmetres per hora, va elevar el risc d’incendi a nivell 2 del Pla Alfa. Segons l’Atles Climàtic de Catalunya (1991-2020), a Sabadell la temperatura mitjana mensual ha estat 2 graus per sobre respecte el període climàtic adoptat per al Servei Meteorològic de Catalunya, mentre que la temperatura mitjana ha fregat els tretze graus (12,8).

Un estiu en fase d’emergència?

Actualment, l’estat de les conques internes del Ter Llobregat, les que abasteixen Sabadell, estan al 27%, motiu pel qual des de fa sis setmanes la ciutat està en fase d’excepcionalitat. Si la situació no millora dràsticament, es podria entrar en la fase d’emergència a l’estiu, quan les reserves estiguin al 16%, amb afectacions a l’aigua de boca.

Si no fos per l’aportació de les dessalinitzadores, hauríem entrat en fase d’excepcionalitat abans del previst. Les dessalinitzadores, que durant el 2022 i el que portem de 2023 estan funcionant al seu màxim rendiment ja han aportat en aquest període més de 66 hm3.

Però i quan s’acabarà aquesta sequera? Des de l’Agència Catalana de l’Aigua prefereixen anar a poc a poc, però alerten que per canviar la tendència i guanyar un 15-20% a les reserves dels embassaments, caldria que en el termini de menys d’un mes plogués 300 litres a les capçaleres dels rius. De moment, a curt termini, durant aquesta Setmana Santa no està previst grans quantitats de precipitacions, a excepció de punts d’Osona i de la Garrotxa. Fins a la segona quinzena d’abril no es preveuen canvis significatius de la meteorologia.