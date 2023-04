Les notícies més destacades d’aquest Dilluns de Pasqua a Sabadell

Arrenquem un dels dilluns més especials de tot l’any. La celebració de Pasqua arriba enguany amb moltes ganes per part dels sabadellencs, que han tornat en massa a les pastisseries.

Les opinions de pastissers respecte a la campanya del 2023 és molt optimista. Les mones tornen avui a encapçalar les taules per viure una jornada d’il·lusió i alegria.

Aquest Divendres Sant va ser un dels més esperats pels veïns de Can Puiggener. L’ocasió ho mereixia. Des del 2019 el barri no celebrava la seva tradicional processó del Via Crucis. 4 anys d’espera llargs que van ser compensats amb un retorn a l’altura de l’esdeveniment.

La sequera no té aturador, i prova d’això és que aquest passat mes de març s’ha batut un nou rècord a la ciutat. Des de l’entrada en funcionament de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, a finals del 2008, mai s’havia registrat un mes de març tan sec.

Alerta vermella. Els resultats dels rivals directes en aquesta 31a jornada han condemnat al Sabadell a ocupar la zona de descens quan només falten 7 jornades per acabar la lliga. La derrota arlequinada davant el Gimnàstic (0-1) s’ha combinat amb les victòries de l’At. Balears i La Nucía que superen al conjunt de Miki Lladó a la taula.

Sabadell ha entrat de ple en precampanya. Govern i oposició marquen posicions quan falten més de cinquanta dies per a les eleccions municipals. El 28 de maig, els sabadellencs elegiran els regidors del nou ple municipal, però no triaran un alcalde, ni un Govern municipal, per als pròxims quatre anys. La decisió estarà en mans dels candidats i dels seus partits.