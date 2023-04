Marta Teruel: l’artesana que dona forma als teixits amb les mans

Darrere una façana que gairebé passa desapercebuda, al carrer del Vallès, Marta Teruel (Sabadell, 1977) dona continuïtat al negoci familiar que va iniciar el seu avi i posteriorment va continuar el seu tiet: Tapisseries Teruel. Ella va estudiar disseny de moda i patronatge, però les empreses del sector “anaven tancant” i es va trobar amb un dilema: deixava l’àmbit professional pel qual havia estudiat o seguia el negoci familiar? Tot i que li feia llàstima deixar de fer el que feia, més pena li feia tancar el negoci que havia engegat el seu avi Francesc. “I vaig dir, seguim!”.

El seu no és un negoci més, perquè cada cop n’hi ha menys com aquest. Teruel defensa que, “seguint la tradició del meu avi, som dels únics que fem el lligat clàssic”. Juntament amb el lligat de molles, el capitonat i el resinxat són les seves especialitats pel que fa al tapissat, que després passen a cadires isabelines i seients Luís XV, per exemple. Una feina minuciosa que “és artesania i ha de ser emoció”, reivindica la sabadellenca. Per això reivindica que la feina que fa, perquè “no és en sèrie a preu fet, sinó que són moltes hores”. I és una feina per la qual Teruel reivindica que cal tenir “una certa gràcia per saber on ha d’anar un plec. La tela t’ho demana, però ho has de veure. De vegades és una feina de sastreria, vestir els mobles”.

A ella li agrada la part artesanal d’aquesta feina, treballar amb les mans –de petita ja feia ceràmica– i donar forma a les coses. Per exemple, una de les feines amb les quals gaudeix més és confeccionant vestits de núvia, perquè “és tallar un teixit, jugar amb una estructura i donar forma a un material. Tot és manipular”. Ara bé, tot i aquesta feina manual, artesana, de peces úniques, Marta Teruel creu que “la gent no valora les hores que hi dediques”, per la qual cosa en un cas com aquest apunta que no pot cobrar per les hores que hi dedica.

A la Tapisseria Teruel, molts clients hi van recomanats, perquè el boca-orella és el que més bé els funciona, sobretot entre persones que valoren els mobles que tenen. La feina feta amb el cor i de forma artesanal ha tingut el reconeixement dels clients i aquest és el motiu pel qual al llarg de la seva història els han arribat encàrrecs d’arreu. “Ens venen a nosaltres perquè som els clàssics”, afegeix la sabadellenca, que també treballa amb el seu pare, que és qui s’encarrega de la part comptable.