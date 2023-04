Transformació a l’entorn de l’Institut Escola Sant Esteve de Castellar

L’entorn de l’Institut Escola Sant Esteve de Castellar del Vallès ha experimentat en els darrers mesos una transformació urbanística que s’ha anat redefinint en diverses fases. La principal voluntat de l’Ajuntament és millorar la seguretat i l’atractiu en un espai escolar en què cada dia es desplacen més de 600 alumnes i al voltant d’una seixantena de docents i treballadors del centre.

La nova organització de la zona ha suposat l’eliminació de diverses places d’aparcament al carrer de Prat de la Riba i la corresponent incorporació de nous elements com pilones, bancs, jocs i jardineres, entre d’altres, per harmonitzar l’espai. Les actuacions, però, han motivat algunes crítiques per part dels veïns i pares que freqüenten l’indret, que consideren que s’ha actuat “tirant pel dret”, amb “improvisació” i desenvolupant accions “sense sentit” que no resolen el conflicte generat pel volum de trànsit en hores d’entrada i sortida al centre. En aquest sentit, argumenten els afectats, hi ha molts pares que arriben al centre amb cotxe provinents d’urbanitzacions o zones més llunyanes i que continuen contribuint a la congestió a les portes del Sant Esteve.

L’aparcament, desplaçat a la ronda de Llevant

El regidor de Projectes Urbans de l’Ajuntament castellarenc, Pepe González, reitera la necessitat de fer més atractives les escoles, amb una distribució i un nou mobiliari urbà que prioritzi els desplaçaments a peu en punts cèntrics de la vila i amb gran presència d’infants com aquest. A més, defensa que els llocs d’aparcament eliminats s’han reubicat a la ronda de Llevant, a tocar de l’Institut Escola, amb prop de 150 noves places, generant un balanç positiu respecte a les que hi havia anteriorment. “No costa res aparcar i caminar cinc minuts per arribar a la porta”, detalla.

Els veïns, però, insisteixen que la mesura no resulta efectiva, ja que molts pares continuen optant per parar a la porta, ara amb menys espai, generant encara més embut. En la mateixa línia, titllen de “nyap” alguns “elements innecessaris” com les pilones o una xarranca pintada a terra a tocar de l’asfalt. En aquest sentit, el regidor ha lamentat “l’incivisme” per part d’alguns pares que contribueixen a la sensació de “caos”, especialment a primera hora del matí. Per això, els afectats reclamen noves mesures més contundents. “Si es vol pacificar, que s’elimini tot el trànsit i es permeti només el pas dels veïns”, sostenen.

Un carrer de sentit únic?

Està previst que l’espai quedi enllestit en aquesta primera fase abans de finals de maig. El consistori, a més, ha plantejat la possibilitat d’ampliar la vorera a les portes d’entrada del Sant Esteve -on ara hi ha pilones- per fer un espai més transitable i reduir riscos per als alumnes que surten del centre. A més, segons el mateix González, el Govern local contempla també convertir el carrer de Prat de la Riba en una via d’un únic sentit, encara per definir. Una mesura que obliga a considerar el pas, per exemple, de l’autobús de la línia C4 o altres singularitats de la distribució actual.

L’emplaçament és especialment transitat per la presència del CAP de Castellar, una escola bressol, el Casal d’avis i un altre centre d’Educació Primària en pocs metres. “Volem que se’ns escolti abans d’actuar i prendre decisions que després s’hagin de rectificar”, sintetitza un dels veïns de la zona.

El projecte, finançat pels fons europeus Next Generation i que rep l’assessorament de la Diputació de Barcelona, forma part d’un pla global previst en totes les escoles i centres educatius de Castellar. Una iniciativa impulsada amb el repte de pacificar els entorns i garantir la seguretat ciutadana que s’anirà desenvolupant tenint en compte les circumstàncies i particularitats de cada zona. “El projecte pretén harmonitzar i tranquil·litzar, incorporant elements als entorns escolars”, conclou González.