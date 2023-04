Sabadell, en alerta per risc d’incendi i forts vents

Sabadell es troba des d’aquest dimecres en alerta per l’elevat risc d’incendis i la possibilitat de ventades per sobre dels 72 km/h, segons han informat el Cos d’Agents Rurals i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), respectivament. Les dues situacions s’estenen per bona part del territori català.

Així, el Govern català alerta de l’elevat perill d’incendi forestal des d’aquest dimecres i fins el dilluns 17 d’abril per l’episodi de vent i l’increment de les temperatures que es preveu per als pròxims dies. Davant d’aquesta previsió, agreujada per la baixa humitat i la sequera, el Cos d’Agents Rurals ha activat el nivell 2 de Pla Alfa a un total de 24 comarques -entre elles el Vallès Occidental– per l’increment del perill de foc forestal. Segons han comunicat, el cos farà vigilància exclusiva d’incendis mentre duri l’episodi. En aquest sentit, han recordat que està prohibit fer foc i han fet una crida a “extremar totes les precaucions” en qualsevol activitat que es faci al medi natural.

🔥⚠️El @govern alerta d’un nou episodi d’elevat perill d’incendi forestal arreu del territori. 🗓️ Des d’avui i fins dilluns, cal extremar les precaucions. 📲 Més informació a la nota de premsa ⬇️https://t.co/1ddc7dKsZn pic.twitter.com/0TiyxMK8Mn — Agents Rurals (@agentsruralscat) April 12, 2023

Alhora, Protecció Civil ha activat l’alerta del pla Ventcat per previsió de fort vent a tot Catalunya a partir de la tarda de dimecres i durant tot el dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) el vent podrà superar els 90 quilòmetres per hora als extrems del país, a l’Alt Empordà i a Terres de l’Ebre, mentre que dijous l’episodi es pot generalitzar a tot Catalunya, amb ratxes de vent que podran superar els 72 quilòmetres per hora, especialment a les comarques del litoral i prelitoral central.

#ProteccioCivil activa l’Alerta del pla #VENTCAT ▶ Aquesta tarda el vent afectarà els extrems sud i nord de Catalunya , amb ratxes > 90 km/h ▶ Demà dijous l’episodi de vent serà generalitzat a tot Catalunya amb ratxes > 72 km/h Més informació a https://t.co/jKxHKy9H2E pic.twitter.com/HIDpfcFtrS — Protecció civil (@emergenciescat) April 12, 2023