L’eixida del ‘dancing’ del Raval

La imatge és centenària, obra de Francesc Casañas, un dels fotògrafs més populars de la ciutat. I és que és dels anys vint del segle passat, perquè actualment és impensable que es pogués repetir. La fotografia està feta des de la via de Massagué 4-10, i mostra l’eixida d’un local que hi havia amb entrada pel carrer interior, el raval de Dins. Tal com recorda el llibre ‘La Via de Massagué. 1901-2001. Cent anys d’història’, editat pels comerciants, es tractava d’un lloc de dancing, el Tabú.

“A l’entrada hi havia una barra de bar on servien begudes i refrescos. Si volies ballar, compraves un tiquet. A dins hi havia una tarima amb els músics i moltes senyoretes disposades a ballar amb qui ho sol·licités”, recorda el llibre. Posteriorment, als anys trenta, en aquest solar hi va haver la botiga de Mobles Humet i, més tard, Mobles Tyms. També hi havia hagut la camiseria de Vicenç Gràcia. Actualment, tal com recorda el sabadellenc Cisco Raurell, en l’espai que mostra la fotografia hi ha dos blocs de pisos amb locals comercials als baixos.