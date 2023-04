Sant Jordi per a tots

Ja queda molt poc perquè estigui tot a punt per a Sant Jordi. La diada del llibre i de la rosa, dels passejos entre parades i els petons més sentits. Aquest any, tornarem a gaudir del 23 d’abril sense restriccions, i a Sabadell tindrem més de 160 parades de llibres i roses. El tema d’aquesta setmana està sent la Fira Sakura Matsuri, que acosta l’univers del Japó a la nostra ciutat per segon any consecutiu. Mentrestant, Sant Jordi ja treu el cap, amb diverses novetats editorials i propostes culturals. Celebrem iniciatives com la de CIPO, que vendrà llibres de lectura fàcil per fomentar la lectura i el dret a la informació entre tots els col·lectius.

Als espais que s’hauran de tenir en compte aquest any, la plaça del Doctor Robert –parades de venda de llibres– i el Racó del Campanar –signatures d’escriptors–, des del Diari ens fa molta il·lusió dir que hi afegirem la plaça de Ricard Simó i Bach, que acollirà diversos actes, que anunciarem els pròxims dies. I encara que desitgem que plogui dies i dies per ajudar a revertir la sequera que vivim, també és cert que esperem que el temps primaveral i les temperatures agradables siguin els protagonistes d’aquesta diada, i no la pluja, que més d’un any ha fet la guitza a venedors i vianants.