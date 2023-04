Conrad Garcia, nou entrenador del Juvenil “A” del CE Sabadell

Edu San José deixa de ser l’entrenador del Juvenil “A” del CE Sabadell després dels mals resultats dels arlequinats. Conrad Garcia, fins ara tècnic del Juvenil “B”, es farà càrrec de l’equip amb el clar objectiu d’assolir la permanència.

Edu va arribar a la banqueta arlequinada al gener, quan Marc Nomen va fer el salt al filial. Abans, havia estat la mà dreta de Nomen com a segon entrenador. Amb 2 victòries, 3 empats i 7 derrotes, el seu pobre balanç al primer juvenil del Centre d’Esports ha deixat la permanència encara per decidir a només 3 jornades del final de lliga. L’última derrota a Olímpia davant l’Europa (rival que marca el descens) ha estat la gota definitiva deixant als arlequinats a només 1 punt de la zona vermella.

El seu substitut serà Conrad Garcia que compta amb 10 temporades d’experiència al futbol base arlequinat i grans èxits. Com a coneixedor de la casa i després d’aconseguir una còmoda permanència amb el Juvenil “B” a Lliga Nacional amb encara 6 jornades per endavant, agafarà l’equip amb l’objectiu de certificar la salvació a Divisió d’Honor.

La primera prova la tindrà aquest dissabte al camp de l’Ebro, ja descendit, i després rebrà a Olímpia un nou rival de la zona baixa, la Fundació Grama, per tancar la competició visitant al Girona.

Per altra banda, la vacant a la banqueta del segon juvenil arlequinat serà per a Martí Creus que fins ara havia estat el tècnic del Juvenil “C” a Preferent, deixant l’equip 4t amb una plantilla composta per jugadors majoritàriament en primer any juvenil. Creus arriba al Juvenil “B” del Centre d’Esports amb l’objectiu d’acabar el més amunt possible en les 6 jornades restants de competició. Actualment, es troba 6è i és el tercer millor “B” de la categoria (només per sota d’Espanyol i Barça).