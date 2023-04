Nou capítol d’aturades al sector judicial arreu de l’estat. Els sindicats de funcionaris judicials van iniciar dilluns una vaga indefinida per aconseguir millores retributives en línia del que van aconseguir fa poc els lletrats de l’administració de justícia, els LAJ, arran d’una vaga que va arrencar el gener i va finalitzar a finals de març. Aquesta nova aturada, ara dels funcionaris, preveu ser indefinida i tenir afectació diària de 10 a 1 del migdia. Els sindicats, però, apunten que en dies esporàdics la vaga serà total, tal com va succeir dimecres passat, quan la protesta va estendre’s a tota la jornada laboral i Sabadell, i altres seus judicials com la Ciutat de la Justícia de Barcelona, van acollir concentracions de protesta.

Els sindicats convocants reivindiquen el reconeixement de les funcions que realment realitza cadascun dels cossos funcionarials i exigeixen la paralització de la tramitació de la Llei orgànica parlamentària d’eficiència organitzativa. En concret, demanen de 350 a 430 euros mensuals més de sou.

“Arrosseguem feina pendent”

A efectes pràctics, “es produeixi en el departament que es produeixi, una vaga incideix directament a tot el jutjat”, sosté una treballadora dels jutjats de Sabadell que prefereix mantenir l’anonimat. L’entrevistada, part de l’equip de primeres instàncies civils als jutjats de Sabadell, apunta que del seu departament “cinc funcionaris hem decidit fer vaga, dels vuit que som” i afegeix que “fa més de dos mesos que anem arrossegant feina que va quedar pendent quan els LAJ van iniciar la vaga”, el 24 de gener.

De fet, la inactivitat dels lletrats va traduir-se amb l’acumulació d’entre 5.000 i 6.000 demandes a Sabadell. “Entre un 80 i un 85% de les resolucions que arribaven quedaven sense firmar i, per tant, aturades” subratlla l’entrevistada, que “malgrat que els funcionaris no fèiem vaga, posteriorment hem hagut d’assumir el gruix de feina que va quedar pendent”. En aquest sentit, la gestora narra com “ja deixàvem ‘words’ escrits, conscients que tota aquesta feina arribaria de cop quan s’acabés la vaga de lletrats”.

Què procedeix i què no?

Durant l’aturada dels lletrats, únicament van procedir endavant les interlocutòries i les sentències, ja que es tracta de processos que només requereixen la presència del jutge. En canvi, van suspendre’s moltes de les compareixences que, per llei, requerien la figura dels antics secretaris judicials, ara anomenats lletrats de l’administració de justícia.

Amb la vaga de funcionaris, els jutjats de Sabadell seguiran experimentant colls d’ampolla en alguns dels processos de la màquina judicial. Mentre s’allargui l’aturada, hi ha establerts uns serveis mínims que vetllen pel transcurs normal dels procediments considerats més urgents o de les diligències relacionades amb menors o persones amb discapacitat.