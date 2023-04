Les notícies més destacades d’aquest dimecres 19 d’abril a Sabadell

S’acosta Sant Jordi i la ciutat escalfa motors per una cita molt especial. Les activitats ompliran els carrers, amb protagonisme com sempre per als llibres i les roses, però també per a altres iniciatives.

Més d’una cinquantena d’escriptors sabadellencs signaran llibres aquest aquest diumenge al Racó del Campanar. Just al costat, la plaça del Doctor Robert acollirà durant tot el dia la fira amb mitja dotzena d’estands de llibreries. D’altra banda, unes cinquanta entitats muntaran les seves parades a la Rambla.

Els estabilitzadors de la façana de l’antiga fàbrica Bosser tenen els dies comptats si es compleix la previsió de l‘Ajuntament de Sabadell. La tinenta d’alcaldessa Mar Molina, responsable de Desenvolupament urbà, assegura que el consistori té previst “adjudicar les obres en les pròximes setmanes” per retirar aquests elements.

L’acord entre PSOE i Podem amb ERC i Bildu per aprovar la nova llei estatal d’habitatge no ha convençut ni a la Cambra de la Propietat Urbana ni al Sindicat de Llogateres. La normativa limita l’increment de rendes a un 3% com a màxim el 2024 i, a partir del 2025, no podran apujar més que l’IPC a partir d’un índex de referència que elaborarà l’INE. Pel que queda d’any, es manté el límit del 2%.

Fa cinc anys, en el mes de març de l’any 2018, en el sector industrial de la ciutat es van contractar de manera indefinida un total de vuitanta-sis persones. En el mateix període d’aquest 2023 s’han pràcticament doblat la tipologia d’aquestes contractacions, arribant a les cent setanta, el que significa un de cada tres contractes (529) en aquest sector econòmic de la ciutat signats durant el mes de març.

La Policia Municipal de Sabadell ha informat aquest dimecres al matí que l’home desaparegut en les últimes 24 hores ha estat trobat en bon estat. El Cos policial ha volgut agrair la col·laboració de la ciutadania en les hores posteriores a la seva desaparició.