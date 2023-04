Les notícies més destacades d’aquest dijous 20 d’abril del 2023 a Sabadell

Arrenquem la segona meitat de setmana amb la mirada posada en la celebració de la diada de Sant Jordi. Però l’actualitat sabadellenca ha deixat altres informacions rellevants en les últimes hores.

Nou capítol d’aturades al sector judicial arreu de l’estat. Els sindicats de funcionaris judicials van iniciar dilluns una vaga indefinida per aconseguir millores retributives en línia del que van aconseguir fa poc els lletrats de l’administració de justícia, els LAJ, arran d’una vaga que va arrencar el gener i va finalitzar a finals de març. Aquesta nova aturada, ara dels funcionaris, preveu ser indefinida i tenir afectació diària de 10 a 1 del migdia. Com està afectant?

El cicle de debats electorals organitzats per Sabadell Cercle d’Entitats ha encetat el seu segon bloc, per parlar del projecte social a Sabadell. Representants dels grups municipals van asseure’s davant del prop d’un centenar de persones que va aplegar-se a la Fundació Bosch i Cardellach per mirar de guanyar-se la seva confiança de cara a les eleccions de maig. Què en va sortir?

En un termini màxim de dos mesos, l’ADF Sabadell disposarà de quatre càmeres de videovigilància al terrat Torre Millenium per detectar ràpidament columnes de fum en cas d’incendis i així poder agilitzar les tasques d’extinció. La intenció és que estiguin operatives per a la campanya d’incendis forestals, prevista per al juny.

Un llibre que recorre amb nostàlgia la identitat i la vida dels tallarets vista en dos segles. L’ahir i l’avui del barri de la Creu Alta del segle XX i XXI és una obra escrita i retratada des del cor del barri pels fotògrafs Jaume Marco i Joan Batalla i el periodista Manel Camps. En vols saber més?

El debat sobre la setmana laboral de quatre dies ha irromput amb força a tot l’Estat en els últims mesos. El Govern espanyol va posar les bases a finals del 2022 d’un projecte pilot que en les últimes setmanes ha anat escrivint nous capítols en el seu procés d’implementació. De moment, el focus s’ha posat en el sector industrial, tot i que podria servir d’exemple per a altres professions. En quin punt es troba?