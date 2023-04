Vuit de cada deu obres previstes a Sabadell, fetes o iniciades

Malgrat que l’Ajuntament no ha pogut executar el 77% de la inversió prevista en obres el 2022, quan en comptes de diners es miren els projectes, més vuit de cada deu actuacions de tot el mandat s’han fet o estan iniciades (85%), mentre que el 15% s’estan tramitant i encara no han començat, segons l’Ajuntament.

Què s’ha fet?

Aquest ha sigut el mandat de la culminació del Passeig. No és l’obra amb el pressupost més alt, però és en la que hi havia més expectatives. La reforma de l’espai es va allargar poc menys d’un any i va costar 1,2 milions d’euros. Com estava previst, es va poder inaugurar el 24 de novembre de l’any passat. La pacificació de diversos carrers també ha tingut protagonisme aquests darrers anys. Els carrers de la Concha Espina (Campoamor), del Caucas (la Plana del Pintor) i de la Indústria (Centre) han estat pacificats en algun tram, amb una inversió d’entre 700 i 800.000 euros per carrer que sumen 2,3 milions d’euros.

També s’ha actuat en la reparació de ferms i voreres, així com de places i jardins -incloses les rotondes de Can Llong.

Aquest any s’han pogut posar en marxa i s’estan duent a terme les dues obres amb un major pressupost: la construcció del pavelló dels Merinals (7,2 milions d’euros), que hauria d’estar acabat a principis del 2024; i la transformació del Portal Sud, pressupostada en 5,4 milions d’euros en la primera fase i 1,8 milions d’euros en la segona, que es preveu fer més endavant. En aquest cas, es compta amb una subvenció d’un milió d’euros de la Diputació de Barcelona. I estan en marxa una desena d’obres per pacificar i naturalitzar la Gran Via, impulsades per Junts, amb un pressupost total de 3,9 milions d’euros, dels quals ja se n’han adjudicat més d’1,4 milions d’euros. Gairebé el 75% d’aquestes actuacions estan subvencionades pels fons europeus Next Generation.

La continuació dels parcs del Nord i de les Aigües, que acumulen més de quatre mesos de retard, i del Vapor Pissit, amb vuit mesos de retard, són tres de les altres obres que s’estan duent a terme. En l’àmbit patrimonial, destaca l’inici de les obres de Sallarès Deu (Gràcia), per 1,7 milions d’euros pel que fa a l’Escola d’Hostaleria.

Què no s’ha fet encara?

Hi ha algunes obres que s’han encallat. El Jardí del Sud s’ha licitat per segona vegada, després que en la primera adjudicació l’empresa va renunciar per l’increment de preus. En el cas de l’edifici de l’Oficina d’Entitats i Voluntariat, a Jean Piaget, les obres fa dos anys i mig que estan aturades i no s’han pogut adjudicar de nou encara. També van quedar aturades per l’augment de costos.

Obres acabades

Passeig. 1,2 milions d’euros.

Carrer de la Concha Espina. 750.000 euros.

Carrer de la Indústria. 742.900 euros.

Façanes i cobertes de l’edifici consistorial. 669.400 euros.

Camí escolar Pau Casals. 591.200 euros.

Reposició d’arbrat als districtes 4 i 7. 545.200 euros.

Reforma places Montserrat Roig, Mestre Planas i carrer Calvet d’Estrella. 491.500 euros.

Carril bici fins a Sant Quirze. 465.300 euros.

Pla anual de renovació de voreres. 460.000 euros.

Renovació i millora de calçades. 415.500 euros.

Obres en construcció

Pavelló dels Merinals. 7,2 milions d’euros.

Portal Sud. 5,4 milions d’euros.

Gran Via. 3,9 milions d’euros.

Ampliació Centre Cívic de Sant Oleguer. 3 milions d’euros.

Parc de les Aigües. 2,5 milions d’euros.

Parc del Nord. 2,1 milions d’euros.

Implementació Zona de Baixes Emissions. 1,4 milions d’euros.



Obres en tràmit

Jardí del Sud. 1,8 milions d’euros.

Portal Sud fase 2. 1,8 milions d’euros.

Calçades i voreres fase 2. 550.000 euros.

Oficina d’Entitats i Voluntariat. 1,7 milions d’euros.