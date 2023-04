Sabadell encara Sant Jordi amb bones previsions

Tic-tac. Les hores i els minuts avancen ràpidament. Ja queda menys. Demà podria ser un diumenge com qualsevol altre, però no. Demà és especial, demà és Sant Jordi. Una cita que els sabadellencs tenen marcada en vermell-com el de les roses- al calendari. Fruit d’això aquests darrers dies la ciutat s’ha vist immersa en un frenesí de preparatius. Quan falta un dia ja està quasi tot llest i arreu es poden veure parades de roses i llibres. Les primeres no solen variar, en canvi, els segons sí i cada any tenim noves propostes. Quines triomfaran aquest 2023?

Recomanacions literàries

A la plaça del Doctor Robert ja s’hi poden trobar parades amb llibres. Enguany les expectatives dels paradistes són molt positives, la majoria coincideix, confien en el fet que el volum de vendes sigui superior al del 2022. Pel que fa als més demandats destaquen 32 de març (Univers), de Xavier Bosch, Excursions per conèixer el rodal de Sabadell de la Unió Excursionista de Sabadell, París érem nosaltres (Columna Edicions) d’Andreu Claret-guanyador del Premi Ramon Llull-, les obres d’Annie Ernaux-Premi Nobel de Literatura 2022 o Les nostres mares (Proa), de Gemma Ruiz Palà.

“La gent sobretot ve a mirar i pregunten molt per novetats d’autors que hagin publicat recentment i també que siguin sabadellencs”, ha explicat Marc de la Llibreria Tècnica. Des de la Llibreria Macondo, Estefania Abasolo també confia a tenir una bona jornada: “es preveu més tranquil perquè al ser dos dies estarà més repartit, però confiem a tenir bones vendes. És un dia, que amb el bon temps que es preveu, convida a sortir i passejar”. D’altres com el Miguel, de Librerío de La Plata desitgen una jornada com les de tota la vida: “Esperem que sigui una gran festa per a tothom, els últims anys han estat complicats i ja toca un Sant Jordi com els de sempre”.

Compres d’última hora

Seguint les recomanacions o amb la idea portada de casa, un bon grapat de sabadellencs s’han acostat a la plaça. És cert que durant el mateix Sant Jordi es poden comprar llibres, tot i això, també hi ha qui els vol tenir abans per a poder-los regalar i sorprendre la parella, família o amics. És el cas de l’Eudald, que ha vingut a buscar un llibre per la seva neta. “Encara no sé ben bé quin triar. Sé que li agraden molt els d’aventures així que buscaré una mica i segur que en trobo un de bo”, ha comentat.

D’altres com l’Anna van més al gra: “Aquest any m’autoregalaré el de l’Elisabet Benavent. Ja feia temps que el volia, però he esperat a avui per ajudar als paradistes locals”, ha afirmat. Un altre cas és el del Jordi, a qui si li ha fet una mica tard: “Demà és el meu Sant i no tinc llibre per regalar encara, espero ser-hi a temps. En cas que no com és el meu dia suposo que m’ho perdonaran”, ha comentat amb una rialla.

Cadascú ha anat buscant i triant el seu llibre segons els seus gustos, ja que hi ha moltíssims gèneres i varietats. On sí que hi ha hagut un acord majoritari és en el desig de tenir una gran diada de Sant Jordi. Per sort la meteorologia acompanyarà i, tot algun núvol, es preveu que sigui una bona jornada. En poques hores ho descobrirem. Tic-tac.