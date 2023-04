ERC, la Crida i Junts: “Sabadell necessita un govern independentista”

Els partits independentistes de Sabadell ho tenen clar: des de la ciutat s’ha de lluitar per la independència. ERC, la Crida i Junts per Sabadell han defensat la necessitat de perseguir la sobirania catalana des de les grans ciutats catalanes. Així ho han assegurat els candidats a un debat preelectoral al Casal Pere Quart organitzat per l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a Sabadell. Els tres grups volen que l’independentisme sumi a Sabadell.

ERC, el principal grup de l’oposició, sosté que l’independentisme es cou als municipis. “No podrem guanyar si Sabadell no està en mans de l’independentisme”, apunta Gabriel Fernàndez, alcaldable dels republicans. “Hem de batre el PSC, és el nostre adversari“, ha assegurat Fernàndez, que sosté que mai no pactaria amb els socialistes. Assegura que la seva obsessió és que l’independentisme sumi 14 regidors al consistori.

La Crida per Sabadell es postula com la palanca per canviar les coses a les institucions obeint a la lluita del carrer: “Tot el que ha passat ha estat gràcies a la Gent de la Plaça. Els partits són necessaris, però la força es troba al carrer”, sosté Anna Lara, regidora de la formació d’esquerres.

D’altra banda, també defensen que “no es deuen a ningú” i que les decisions es prenen des de Sabadell: “No som la CUP, la Crida és una cosa més complexa“, apunta. Lara sosté que el seu grup opta per mecanismes de participació directa que permeten que “passin coses com l’1-O”.

Lluís Matas, número u de Junts per Sabadell, vol mobilitzar el vot independentista: “Al 2019 les faves eren comptades, la independència no sumava”, recorda l’alcaldable. En aquesta nova cita amb les urnes, els juntaires esperen que l’independentisme guanyi almenys un regidor per sumar 14 cadires de 27.

Considera que el seu partit és la millor opció “perquè Junts és qui més ha fet per Sabadell els darrers quatre anys”. De fet, tampoc tanca la porta a cap opció per formar govern, a excepció de Ciutadans, PP i Vox.

La Ronda Nord, la infraestructura que els divideix

La Ronda Nord continua sent el gran focus de divisió electoral. Tampoc els tres partits independentistes comparteixen visió conjunta: si bé ERC i la Crida s’oposen frontalment a la construcció de la infraestructura, que sostenen que és el Quart Cinturó, Junts considera que és de vital importància per a “alliberar el trànsit de la gran autopista urbana, la Gran Via”. Com a novetats, l’Estat ara estudia una via de finançament alternatiu per la ronda Nord.

Retrets al PSC: “Fan retrocedir el català”

El que sí que comparteixen és la necessitat “d’impulsar i protegir” el català a l’administració, i coincideixen que “el govern de Farrés fa retrocedir el català”. Segons han denunciat els grups independentistes, l’administració “encara prioritza el castellà” en la seva atenció al públic. “No pot ser que l’Ajuntament es comuniqui per defecte en castellà en alguns barris”, exposen. Com a projecte en comú, també aposten per formar part de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

El pactòmetre: quines són les línies vermelles?

Seria possible formar govern entre els grups independentistes? ERC ho té clar: el PSC està vetat. Els republicans aposten per una “via àmplia” liderada pel republicà Gabriel Fernàndez amb els partits independentistes -la Crida i Junts– i els que estan a favor de l’autodeterminació de Catalunya, els Comuns. “El PSC ja és Ciutadans“, ha dit, referint-se a la incorporació de l’exlíder dels taronges, Adrián Fernàndez i Sergio Salcedo a les llistes dels socialistes.

Junts vol barrar el pas als partits “espanyolistes” com Ciutadans, PP i Vox. “Nosaltres buscarem programes que lluitin pel benestar de la gent de Sabadell. Però no descuidem que som independentistes”, apunta Matas. I la Crida mira cap a l’esquerra i deixa Junts de banda: “Som nítidament independentistes, però el nostre programa no encaixa amb el de Junts”, ha apuntat Anna Lara.