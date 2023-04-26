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CASTELLAR

Els noms de les candidatures pel 28-M a Castellar del Vallès

Castellar del Vallès

Ja es coneixen les llistes dels partits per a les eleccions municipals

Falta tot just un mes per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig i des d’aquest dimecres ja es coneixen tots els noms que integren les llistes dels partits. Les candidatures a Castellar del Vallès estan encapçalades per Ignasi Giménez (PSC-Som Castellar), Dolors Ruiz (ERC), Joan Juni (Junts), Alicia Garcia (PP), Margarita Oncins (CUP-AMUNT) i Miki Vilanova (Ara toca Castellar).

SOM DE CASTELLAR – PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (SOM DE CASTELLAR-PSC-CP)

1. IGNASI GIMENEZ RENOM

2. YOLANDA RIVERA DUEÑAS

3. JOAN CREUS OLIVERAS

4. ANNA MARMOL MARTINEZ

5. ANNA RIERA SAYOL

6. JOSE LEIVA REYES

7. ANGELA BAILEN VALENZUELA

8. ALEIX CANALIS ALSINA

9. JOANA BORREGO ARTACHO

10. ANNA MARGALEF MARTINEZ

11. NAKOR BUENO GOMEZ

12. RUBEN PEÑALVER BUSTOS

13. ELISABET ESPAÑA CANO

14. RUBEN MIRANDA AGUILERA

15. ELENA GARCIA GABARRO

16. LAMINE SOUANE KOMA

17. PAMELA DIAZ SALA

18. RAMON FERNANDEZ BARRAGAN

19. CAROLINA GOMEZ SANCHEZ

20. DANIEL PEREZ MOREJON

21. JOSE EDUARDO GONZALEZ NAVAS

Suplents

1. MANEL FITO PICO

2. MARIA ANTONIA PUIG MAYOR

3. TERESA TORT DE VAL

4. ANASTASI MIRALLES FIGUERAS

5. PILAR LLAQUET QUINTILLA

6. ANTONI CASTILLERO DELGADO

7. ABEL MORENO MARTINEZ

8. ROSA MASSOT CASADEVALL

9. ANTONIA PEREZ BALLONGA

10. MERCE GIMENEZ RENOM

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC – AM)

1. DOLORS RUIZ RODRÍGUEZ

2. JOSEP MARIA CALAF VIVES

3. SUSAN GALÍ PÉREZ (Independent)

4. FERRAN REBOLLO FLIX (Independent)

5. NÚRIA RIBELL RODRÍGUEZ

6. JOSEP MARIA (TXEMA) NAVARRO MARTÍNEZ

7. OLGA TORRENTS SALVADÓ (Independent)

8. GABRIEL FURRIOLS SALVIA

9. MARÍA ÁNGELES LIMPIAS PARADA (Independent)

10. CARLES GARCÍA BRETONES

11. CARME CASTAÑO LÓPEZ

12. JORDI SERRA CLARIANA

13. MARTA CASAS ROVIRA (Independent)

14. ÀNGEL VILALTA VILA

15. ANTÒNIA VILARDEBÓ ALSINA

16. JOSEP RAMON ROCAVERT BAGES

17. MATILDE RUIZ BAILÓN (Independnt)

18. JORDI BARQUET MORRISON

19. ANA MONTSERRAT CASTELLÀ PAGOLA (Independent)

20. FRANCESC DEU TRULLÀS

21. ISABEL MORENO SALAS (Independent)

Suplents

1. JOSEP CARBONELL COMELLAS

2. ALBA SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Independent)

3. ÒSCAR ALBALATE GARCIA

4. ESTAFANÍA RUIZ RODRÍGUEZ (Independent)

5. ARAM VILALTA VIA

6. AMALIA RODRÍGUEZ DÍAZ (Independent)

7. DAVID LÓPEZ MILLA (Independent)

8. LAURA MORENO SALAS (Independent)

9. SANTIAGO VILALTA LLAVANERAS (Independent)

JUNTS PER CASTELLAR DEL VALLÈS – COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)

1. JOAN JUNI RAMON

2. LUIS MANUEL LÓPEZ ALARCÓN

3. OLGA ARPAL MARCO (Independent)

4. JOSEFA MARIA (PEPI) RAMON MOYA

5. ALBA CAÑADELL CASTELLÀ (Independent)

6. VÍCTOR MORENO VALIENTE

7. JOSEP MASAGUER CASTELLET (Independent)

8. MARIA ROSA MANRIQUE PARRAGA (Independent)

9. ÀNGEL ALDAZ AYMERICH (Independent)

10. MARIA DEL CARMEN VINAIXA CALDENTEY

11. RAFAEL COLL PASCUAL (Independent)

12. JAUME PUJOL ANGULO (Independent)

13. LOURDES COMPANYÓ ORRIOLS (Independent)

14. ANTONI CARRERAS ALBERTI (Independent)

15. ROSARIO (CHARO) GONZÁLEZ VILA (Independent)

16. MARIA MERCÈ CASTELLS LLEIXÀ

17. JOAN GISBERT PERELLÓ (Independent)

18. KAI YÜFERA MARTÍ (Independent)

19. JOAN VIVES CASTELLES (Independent)

20. ISABEL MACH SALADICH (Independent)

21. PAU CASTELLVÍ CANET

Suplents

1. ALBERT ANTONELL RIBATALLADA

PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP)

1. ALICIA GARCIA GARCIA

2. FRANCISCO RODRIGUEZ POZO

3. CAROLINA RODRIGUEZ CARBONES

4. DAVID LIGERO GUZMAN

5. JOSE MANUEL AVILA TORO

6. LUIS BLANCO ORTIZ

7. MANUEL MARTIN ROBLES

8. JESUS FERNANDEZ PEREZ

9. INMACULADA BARRAGAN PADILLA

10. ESTER CASTELLVI ESPINOSA

11. RAMON LOPEZ FERNANDEZ

12. JESUS GARCIA AVILES

13. JOSE ANTONIO VICENTE GARCIA

14. JOSEFINA CARBONES TIO

15. MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA

16. ANTONIO MANUEL CARPIO LOPEZ

17. ANTONIO RODRIGUEZ POZO

18. NURIA PALENZUELA ARDILA

19. ESTEFANIA MOLINA MOYA

20. ANA BELEN MARTINEZ MARTINEZ

21. VÍCTOR MARTOS MARTÍNEZ

Suplents

1. MANUEL GALLARDO MARTÍNEZ

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR CASTELLAR – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)

1. MARGARITA ONCINS CASANOVA

2. CARLOS MURCIA MOYA

3. MERCEDES LAGUNA VIDAL

4. ROGER FERRIOL VILÀ

5. SERGIO RUIZ VELASCO

6. ALICIA ROCA BERTRAN

7. XAVIER DURAN ALBAREDA

8. MARTA MORTÉS FERRER

9. ANTONIO ALFARO FARRONA

10. ALBA MARTÍ ROCA

11. SERGI LLOBET DOROTEO

12. VIOLETA PALAZÓN CONTERAS

13. ALBERT GAITAN ROCA

14. ITA ESPINOSA MONTOYA

15. DAMIÀ PERÓ SAMSÓ

16. LUCIA BULETE CAPARRÓS

17. DANIEL LOPEZ GONZALEZ

18. CÈLIA CASTELLA TARRÉS

19. VICENTE GAITAN ALCALDE

20. AINA MUÑOZ MOLINA

21. LLUÍS BUSQUETS SERRAT

Suplents

1. MARC SERRÀ ARDERIUS

ARA TOCA CASTELLAR – ARA PACTE LOCAL (ARA PL)

1. MIQUEL (MIKI) VILANOVA ROSELL

2. OLGA HOMET CASTEJON

3. MARTA LLONCH RIERA

4. RAUL POYATO NUÑEZ

5. DANIEL PRATS FLORIT

6. CARLA GRAELLS MARTÍ

7. MARC ALAVEDRA PALACIOS

8. FRANCISCA (PAQUI) LOPEZ LOPEZ

9. ANNA OLIVER CANALIS

10. JOSE MANUEL ANDREU GRANADOS

11. JORGE OLIVA LORENZO

12. CAROLINA SINZIANA ANGHELUTA BARLEANU

13. OLGA YANETH GARCIA ZAPATA

14. ANTONIO RAMIREZ CLEDERA (FRUTOS)

15. SILVIA LORCA GONZALEZ

16. FRANCISCO JAVIER (XAVI) ALIER COLL

17. MARIA HELENA ARMENGOL ESTRENJER

18. GISELA HOMET CASTEJON

19. ANTONIO (TONI) TORRES VILCHEZ

20. CATALINA RODRIGUEZ PRATS

21. JOSE MARIA MUNTADA GARRIGA

Suplents

1. MARCOS TORRES PONS

2. CONCEPCION TOBAR MENGUAL

3. ORIOL VILANOVA COLL

4.  AIDA MONTES TOBAL

5. DAVID JURADO TAPIA

VALENTS

1. AINHOA PINEDA RODRIGUEZ

2. ANNA MENDEZ CAZORLA

3. JAVIER ROVIRA TORRES

4. MARC GRACIA MENDEZ

5. ISMAEL LARA DEL MORAL

6. ANABEL RODRIGUEZ REYES

7. SARA LLUZAR TORROGLOSA

8. MARGARITA PUIG REAL

9. BRUNO EMO I BERTOL

10. IVAN MARTÍNEZ GÁLVEZ

11. CARLA GARCÍA JARA

12. FRANCISCO J. PINEDA SIERRA

13. FERNANDO NAVARRO GÜELL

14. XENIA FERRÉ I PUIG

15. CARLOS GIRAL MORAL

16. ALICIA TORICES NUÑEZ

17. ALBERTO MORAL BOADAS

18. SIMÓN LÓPEZ ROS

19. AGNÈS SOLÉ MENACHE

20. MARÍA SÁNCHEZ MOLINA

21. JUAN MUÑOZ PEIG

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