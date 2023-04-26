Els noms de les candidatures pel 28-M a Castellar del Vallès

Falta tot just un mes per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig i des d’aquest dimecres ja es coneixen tots els noms que integren les llistes dels partits. Les candidatures a Castellar del Vallès estan encapçalades per Ignasi Giménez (PSC-Som Castellar), Dolors Ruiz (ERC), Joan Juni (Junts), Alicia Garcia (PP), Margarita Oncins (CUP-AMUNT) i Miki Vilanova (Ara toca Castellar).
SOM DE CASTELLAR – PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (SOM DE CASTELLAR-PSC-CP)
1. IGNASI GIMENEZ RENOM
2. YOLANDA RIVERA DUEÑAS
3. JOAN CREUS OLIVERAS
4. ANNA MARMOL MARTINEZ
5. ANNA RIERA SAYOL
6. JOSE LEIVA REYES
7. ANGELA BAILEN VALENZUELA
8. ALEIX CANALIS ALSINA
9. JOANA BORREGO ARTACHO
10. ANNA MARGALEF MARTINEZ
11. NAKOR BUENO GOMEZ
12. RUBEN PEÑALVER BUSTOS
13. ELISABET ESPAÑA CANO
14. RUBEN MIRANDA AGUILERA
15. ELENA GARCIA GABARRO
16. LAMINE SOUANE KOMA
17. PAMELA DIAZ SALA
18. RAMON FERNANDEZ BARRAGAN
19. CAROLINA GOMEZ SANCHEZ
20. DANIEL PEREZ MOREJON
21. JOSE EDUARDO GONZALEZ NAVAS
Suplents
1. MANEL FITO PICO
2. MARIA ANTONIA PUIG MAYOR
3. TERESA TORT DE VAL
4. ANASTASI MIRALLES FIGUERAS
5. PILAR LLAQUET QUINTILLA
6. ANTONI CASTILLERO DELGADO
7. ABEL MORENO MARTINEZ
8. ROSA MASSOT CASADEVALL
9. ANTONIA PEREZ BALLONGA
10. MERCE GIMENEZ RENOM
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC – AM)
1. DOLORS RUIZ RODRÍGUEZ
2. JOSEP MARIA CALAF VIVES
3. SUSAN GALÍ PÉREZ (Independent)
4. FERRAN REBOLLO FLIX (Independent)
5. NÚRIA RIBELL RODRÍGUEZ
6. JOSEP MARIA (TXEMA) NAVARRO MARTÍNEZ
7. OLGA TORRENTS SALVADÓ (Independent)
8. GABRIEL FURRIOLS SALVIA
9. MARÍA ÁNGELES LIMPIAS PARADA (Independent)
10. CARLES GARCÍA BRETONES
11. CARME CASTAÑO LÓPEZ
12. JORDI SERRA CLARIANA
13. MARTA CASAS ROVIRA (Independent)
14. ÀNGEL VILALTA VILA
15. ANTÒNIA VILARDEBÓ ALSINA
16. JOSEP RAMON ROCAVERT BAGES
17. MATILDE RUIZ BAILÓN (Independnt)
18. JORDI BARQUET MORRISON
19. ANA MONTSERRAT CASTELLÀ PAGOLA (Independent)
20. FRANCESC DEU TRULLÀS
21. ISABEL MORENO SALAS (Independent)
Suplents
1. JOSEP CARBONELL COMELLAS
2. ALBA SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Independent)
3. ÒSCAR ALBALATE GARCIA
4. ESTAFANÍA RUIZ RODRÍGUEZ (Independent)
5. ARAM VILALTA VIA
6. AMALIA RODRÍGUEZ DÍAZ (Independent)
7. DAVID LÓPEZ MILLA (Independent)
8. LAURA MORENO SALAS (Independent)
9. SANTIAGO VILALTA LLAVANERAS (Independent)
JUNTS PER CASTELLAR DEL VALLÈS – COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)
1. JOAN JUNI RAMON
2. LUIS MANUEL LÓPEZ ALARCÓN
3. OLGA ARPAL MARCO (Independent)
4. JOSEFA MARIA (PEPI) RAMON MOYA
5. ALBA CAÑADELL CASTELLÀ (Independent)
6. VÍCTOR MORENO VALIENTE
7. JOSEP MASAGUER CASTELLET (Independent)
8. MARIA ROSA MANRIQUE PARRAGA (Independent)
9. ÀNGEL ALDAZ AYMERICH (Independent)
10. MARIA DEL CARMEN VINAIXA CALDENTEY
11. RAFAEL COLL PASCUAL (Independent)
12. JAUME PUJOL ANGULO (Independent)
13. LOURDES COMPANYÓ ORRIOLS (Independent)
14. ANTONI CARRERAS ALBERTI (Independent)
15. ROSARIO (CHARO) GONZÁLEZ VILA (Independent)
16. MARIA MERCÈ CASTELLS LLEIXÀ
17. JOAN GISBERT PERELLÓ (Independent)
18. KAI YÜFERA MARTÍ (Independent)
19. JOAN VIVES CASTELLES (Independent)
20. ISABEL MACH SALADICH (Independent)
21. PAU CASTELLVÍ CANET
Suplents
1. ALBERT ANTONELL RIBATALLADA
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP)
1. ALICIA GARCIA GARCIA
2. FRANCISCO RODRIGUEZ POZO
3. CAROLINA RODRIGUEZ CARBONES
4. DAVID LIGERO GUZMAN
5. JOSE MANUEL AVILA TORO
6. LUIS BLANCO ORTIZ
7. MANUEL MARTIN ROBLES
8. JESUS FERNANDEZ PEREZ
9. INMACULADA BARRAGAN PADILLA
10. ESTER CASTELLVI ESPINOSA
11. RAMON LOPEZ FERNANDEZ
12. JESUS GARCIA AVILES
13. JOSE ANTONIO VICENTE GARCIA
14. JOSEFINA CARBONES TIO
15. MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA
16. ANTONIO MANUEL CARPIO LOPEZ
17. ANTONIO RODRIGUEZ POZO
18. NURIA PALENZUELA ARDILA
19. ESTEFANIA MOLINA MOYA
20. ANA BELEN MARTINEZ MARTINEZ
21. VÍCTOR MARTOS MARTÍNEZ
Suplents
1. MANUEL GALLARDO MARTÍNEZ
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR CASTELLAR – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT)
1. MARGARITA ONCINS CASANOVA
2. CARLOS MURCIA MOYA
3. MERCEDES LAGUNA VIDAL
4. ROGER FERRIOL VILÀ
5. SERGIO RUIZ VELASCO
6. ALICIA ROCA BERTRAN
7. XAVIER DURAN ALBAREDA
8. MARTA MORTÉS FERRER
9. ANTONIO ALFARO FARRONA
10. ALBA MARTÍ ROCA
11. SERGI LLOBET DOROTEO
12. VIOLETA PALAZÓN CONTERAS
13. ALBERT GAITAN ROCA
14. ITA ESPINOSA MONTOYA
15. DAMIÀ PERÓ SAMSÓ
16. LUCIA BULETE CAPARRÓS
17. DANIEL LOPEZ GONZALEZ
18. CÈLIA CASTELLA TARRÉS
19. VICENTE GAITAN ALCALDE
20. AINA MUÑOZ MOLINA
21. LLUÍS BUSQUETS SERRAT
Suplents
1. MARC SERRÀ ARDERIUS
ARA TOCA CASTELLAR – ARA PACTE LOCAL (ARA PL)
1. MIQUEL (MIKI) VILANOVA ROSELL
2. OLGA HOMET CASTEJON
3. MARTA LLONCH RIERA
4. RAUL POYATO NUÑEZ
5. DANIEL PRATS FLORIT
6. CARLA GRAELLS MARTÍ
7. MARC ALAVEDRA PALACIOS
8. FRANCISCA (PAQUI) LOPEZ LOPEZ
9. ANNA OLIVER CANALIS
10. JOSE MANUEL ANDREU GRANADOS
11. JORGE OLIVA LORENZO
12. CAROLINA SINZIANA ANGHELUTA BARLEANU
13. OLGA YANETH GARCIA ZAPATA
14. ANTONIO RAMIREZ CLEDERA (FRUTOS)
15. SILVIA LORCA GONZALEZ
16. FRANCISCO JAVIER (XAVI) ALIER COLL
17. MARIA HELENA ARMENGOL ESTRENJER
18. GISELA HOMET CASTEJON
19. ANTONIO (TONI) TORRES VILCHEZ
20. CATALINA RODRIGUEZ PRATS
21. JOSE MARIA MUNTADA GARRIGA
Suplents
1. MARCOS TORRES PONS
2. CONCEPCION TOBAR MENGUAL
3. ORIOL VILANOVA COLL
4. AIDA MONTES TOBAL
5. DAVID JURADO TAPIA
VALENTS
1. AINHOA PINEDA RODRIGUEZ
2. ANNA MENDEZ CAZORLA
3. JAVIER ROVIRA TORRES
4. MARC GRACIA MENDEZ
5. ISMAEL LARA DEL MORAL
6. ANABEL RODRIGUEZ REYES
7. SARA LLUZAR TORROGLOSA
8. MARGARITA PUIG REAL
9. BRUNO EMO I BERTOL
10. IVAN MARTÍNEZ GÁLVEZ
11. CARLA GARCÍA JARA
12. FRANCISCO J. PINEDA SIERRA
13. FERNANDO NAVARRO GÜELL
14. XENIA FERRÉ I PUIG
15. CARLOS GIRAL MORAL
16. ALICIA TORICES NUÑEZ
17. ALBERTO MORAL BOADAS
18. SIMÓN LÓPEZ ROS
19. AGNÈS SOLÉ MENACHE
20. MARÍA SÁNCHEZ MOLINA
21. JUAN MUÑOZ PEIG