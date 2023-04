Castellar celebra un cap de setmana de Sant Jordi amb estrena

Com no podia ser d’una altra manera, la diada de Sant Jordi va omplir els carrers de Castellar del Vallès. La plaça del Mirador, com és tradició, es va convertir en l’epicentre de la festivitat amb prop d’una trentena de paradetes, on no van faltar els llibres i les roses. La cita va ser el colofó a una setmana farcida d’activitats culturals. Entre elles, una nova proposta, que apunta a consolidar-se en l’agenda del municipi.

Durant la vigília de Sant Jordi, aprofitant la data, la vila va gaudir per primera vegada de la Triforca, una festa en què els Diables de Castellar i Les Espurnes, de l’Esbart Teatral, van poder fer xalar els centenars d’assistents que es van acostar al centre del poble el passat dissabte. “Va ser un èxit. Estem molt contents. Feia temps que buscàvem un acte així per activar tothom”, expressa Jan Gili, membre dels Diables.

L’acte va tenir dosis de foc, tabals, ball i música, amb el grup Ground Kids tancant la celebració. Tot plegat, després d’un sopar popular que va superar totes les expectatives dels organitzadors. “És una jornada festiva i amb un ambient molt familiar”, celebrava un dels assistents.

El teixit associatiu castellarenc va omplir la plaça en una cita que va servir també per homenatjar la Víbria, la bèstia de l’entitat de cultura popular. “Feia molt temps que pensàvem que estaria molt bé fer una festa més enllà del Correfoc de Festa Major. Anteriorment, es feia el bestiari per retre homenatge a la Víbria”, repassa.

Després de l’èxit d’enguany, l’organització espera repetir l’any vinent. “Va ser un cap de setmana molt complet i el vam gaudir moltíssim. L’any que ve ho tornarem a fer. Amb més foc, més actes”, avisa el Jan. “S’ha inaugurat una festa que esperem que duri molts anys”, conclou.