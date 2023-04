Els sabadellencs prenen la paraula: Com hauria de ser Sabadell al 2027?

Més espais verds, reduir el trànsit i fer accessibles els carrers de tots els barris. Són només tres de les múltiples propostes que fan els sabadellencs sobre la ciutat on volen viure. En els darrers dos mesos, al Diari de Sabadell hem publicat la sèrie d’articles Sabadell 2027, per conèixer i posar sobre la taula les inquietuds dels veïns de la ciutat, ara que els partits polítics estan a punt de presentar els seus programes electorals amb els quals volen guanyar la confiança de la ciutadania a les pròximes eleccions municipals, diumenge 28 de maig.

Les propostes del Sabadell 2027 no són un programa electoral, sinó el recull d’allò que els sabadellencs creuen que hauria de tenir la ciutat, en els àmbits de l’espai públic, la mobilitat i el medi ambient, quan acabi el pròxim mandat. En una enquesta dintre d’aquesta sèrie d’articles, els lectors del Diari van assenyalar que l’incivisme (56,7%) és la principal preocupació dels sabadellencs, seguit de la brutícia i els pixats i excrements.

Accessibilitat

A tots els barris: “Els carrers de Sabadell estan prou adaptats per a la cadira de rodes, però hi ha diferències entre barris”, afirma l’Isaac, un sabadellenc de 48 anys que va amb cadira de rodes elèctrica. Fa referència als barris del Centre i la Creu Alta, per on es mou sovint i a vegades troba problemes, barreres arquitectòniques que ha de resoldre com pugui o amb l’ajuda que sovint rep d’altres persones que li donen un cop de mà. Voreres, rampes i esglaons en mal estat; cotxes, camions i furgonetes aparcats sobre la vorera i excrements de gos són els obstacles que habitualment es troben les persones amb mobilitat reduïda, una qüestió que té a veure amb el compliment de la normativa i el civisme individual. En aquest sentit, l’arquitecta especialitzada en accessibilitat, Emma Vives, insisteix que “l’accessibilitat vol informació i formació”.

Espais per fer pintades: Pintades vandàliques i grafits no autoritzats protagonitzen les façanes d’edificis de tota la ciutat, però no agraden a tothom. D’una banda, hi ha les obres d’art, amb lesquals hi ha unanimitat que aporten qualitat a l’espai públic. Però a l’altre cantó de la balança hi ha les pintades que embruten els edificis i degraden l’espai públic. L’Associació de Grafiters de Sabadell fa anys que reclama que s’indiqui quins murs hi ha disponibles per pintar.

Mobilitat

Reduir el trànsit: La Gran Via, que gairebé creua tota la ciutat, així com l’avinguda d’Estrasburg, a Can Llong, són les vies més assenyalades. En aquest sentit, diverses veus com els arquitectes urbanistes Manel Larrosa i Xavier Ludevid aposten per construir la ronda Nord per treure cotxes del trànsit de pas per aquestes dues vies. I Larrosa afegeix que s’haurien d’obrir noves entrades i sortides a la ronda Oest, per donar més opcions als usuaris i reduir les opcions d’entrar-hi o sortir-hi des de l’avinguda d’Estrasburg.

Integrar la nova mobilitat: La nova mobilitat demana adaptar les vies per on tradicionalment només han circulat cotxes. D’aquesta manera, s’ha de trobar l’encaix a cotxes, autobusos, bicicletes, patinets i vianants, amb espais segurs per a cadascun d’ells. “És del tot possible”, assenyala l’arquitecte urbanista Pere Vidal. En els carrers de 30 km/h, cotxes i patinets haurien de poder conviure i, en els de 50 km/h, els experts proposen que hi hagi un carril per a patinadors.

Medi ambient

Nova indústria al riu: “La combinaciód’indústria i natura és el camí”, opina la presidenta de l’Associació per l’Impuls de l’Àrea Ripoll, Rosvi Moix, que aposta per reconstruir i rehabilitar els edificis industrials que hi ha en desús al riu Ripoll. A part, altres agents de la ciutat com la UES reclamen millorar la senyalització i l’accessibilitat al rodal.

Més espais verds: El mateix Ajuntament reconeix que el percentatge d’espais verds ocupat per arbres ha d’augmentar un 7% com a mínim. L’ús de materials que absorbeixin més escalfor a l’estiu i evitar les illes de calor són altres propostes.