La mobilització de l’1 de maig a Sabadell acaba amb l’ocupació d’una casa buida

La mobilització de l’1 de maig, convocada pel Moviment Popular de Sabadell i col·lectius anticapitalistes, ha acabat aquest dilluns al migdia amb l’ocupació d’un habitatge buit al carrer de Corominas, just a darrere del Mercat Central. Un grup de manifestants ha estès pancartes per tapar l’entrada de la casa, mentre una persona, coberta per les teles, ha utilitzat una serra radial per tallar els barrots que bloquejaven la porta.

“No s’entén: gent sense casa i cases sense gent!”, cridaven desenes de les persones concentrades a davant de l’habitatge, en el Dia Internacional del Treballador. De fet, aquest ha estat un dels clams més recurrents de la mobilització. La intenció de l’acció, segons fonts dels col·lectius manifestats, és “alliberar aquest habitatge buit d’un fons d’inversió immobiliari i oferir-lo a una família”. Entre els col·lectius participants, a banda del MPS, hi havia la CNT, CGT, COS, Arran, Justa Revolta i la PAHC. Segons la Policia Municipal, 250 persones han participat en la mobilització.

La manifestació ha anat a parar intencionadament en el carrer de Corominas, a davant d’aquest habitatge, gairebé una hora i mitja després d’haver sortit de la plaça de les Dones del Tèxtil, el lloc de convocatòria.

La convocatòria ha avançat per la via Massagué, el Passeig Manresa i el de la Plaça Major fins a la Rambla, per la qual els manifestants han baixat fins a arribar a la seu de Comissions Obreres (CCOO), on han llançat un xorro de pintura a l’entrada. Amb aquesta acció, il·lustraven el rebuig als principals sindicats de treballadors, CCOO i UGT, que han reunit centenars de persones en una manifestació paral·lela a Terrassa on han reclamat reduir la bretxa entre inflació i salaris.

La mobilització sabadellenca ha anat acompanyada de la lectura d’un manifest, en què els col·lectius instaven a continuar “lluitant” contra “la precarització de les condicions de treball”, “les cases sense gent”, “l’augment indiscriminat dels preus” i el “sistema capitalista, patriarcal, lgtbifòbic i racista” .

El text criticava també les taxes d’atur actuals, tot i “la reforma laboral anunciada pel suposat govern més progressista de la història”.També han lamentat que es tractin “com a mercaderies productes bàsics com aliments, l’energia i l’habitatge”, cosa que comporta “misèria per a la classe treballadora i beneficis per a la classe capitalista cada cop més rica”.

Una part del manifest carregava contra el Govern del PSC a Sabadell, al qual acusen d'”amagar dades d’adjudicacions contractuals d’empreses com Smatsa i Saba”, de mantenir externalitzacions de serveis i posar traves a l’estabilització del personal laboral. A més, han criticat que “es construeixin milers d’habitatges a preus desorbitats mentre hi ha cases buides arreu de la ciutat”.