Sabadell es prepara per l’arribada de la calor

Sabadell va tancar el passat cap de setmana un mes d’abril de rècord, sense pràcticament pluges i amb termòmetres marcant xifres més pròpies de l’estiu. Davant les altes temperatures que ja s’estan registrant i es preveuen els propers mesos i la decisió del Ministeri de Sanitat d’avançar al 15 de maig l’entrada en vigor del Pla de la calor, l’Ajuntament té a punt el dispositiu de l’Operació Calor.

Els diversos serveis municipals han treballant de manera coordinada per posar a l’abast de la ciutadania recursos i mesures per fer front a la situació de la millor manera possible. A més es col·locaran tendals suplementaris a 11 centres educatius i 10 piscines de 500 litres, que es destinaran a escoles on tinguin lloc casals d’estiu. També s’ha acordat amb Aigües Sabadell que en cas de temperatures extremes s’instal·laran punts d’hidratació a diferents espais de la ciutat que se sumaran a les més de 200 fonts públiques amb què compta la ciutat.

Piscines

Pel que fa a les piscines, s’està treballant per netejar les piscines, sense buidar-les, d’acord amb la normativa actual i tenir-les a punt per a la temporada. S’estan estudiant mecanismes que permetin conservar l’aigua que es buidi del vas i reaprofitar-la per altres usos. En aquest context, cal remarcar que ja fa mesos que l’Ajuntament, davant la situació de sequera, va començar diverses accions per netejar i recuperar l’aigua de les piscines, evitant-ne així el buidatge.

Centres educatius i casals d’estiu

En relació als centres educatius s’ha previst la compra i instal·lació de diversos tendals per generar zones d’ombra als patis, prioritzant aquelles escoles amb menys arbrat o sense estructures ja existents que protegeixin de l’ombra. En una primera fase s’instal·laran en centres educatius on s’hi fan casals d’estiu i on hi ha menys zones d’ombra, paulatinament s’aniran instal·lant a totes les escoles. També s’està avançant en la creació de zones de més confort climàtic als patis instal·lant punts de reg, fonts i taules i bancs a zones ja arbrades. En aquesta línia, i gràcies a la col·laboració d’Aigües Sabadell, s’adquiriran 10 piscines de 500 litres que es destinaran a escoles on tinguin lloc casals d’estiu.

A més, l’Ajuntament ha climatitzat cinc escoles bressol municipals. Les obres ja han acabat a les escoles Espronceda, Andreu Castells i Calvet d’Estrella i s’estan realitzant a Can Llong i Arraona. D’aquesta manera hi haurà 7 de les 11 escoles bressol climatitzades i es treballa en els projectes de les altres 4 de cara al proper curs. En paral·lel, durant el mes de juliol l’Ajuntament de Sabadell i Aigües Sabadell organitzaran tallers lúdic-educatius gratuïts per als casals d’estiu que impulsa Acció Social. Les activitats tindran lloc a l’Aula de l’Aigua, a la seu d’Aigües Sabadell, on els nens i infants podran gaudir de jocs i activitats educatives en un espai climatitzat que, alhora, els protegirà del sol i les altes temperatures. Tots els participants, d’entre els 3 i els 14 anys, rebran una ampolla d’aigua reutilitzable per incidir en la importància de mantenir-se ben hidratat en tot moment.

Punts d’aigua

Aigües Sabadell posarà a disposició 6 fonts mòbils, amb un total de 14 punts d’hidratació, que se sumaran a les més de 200 fonts d’aigua de boca amb què compta la ciutat. De fet, l’Ajuntament ja treballa amb Aigües Sabadell per definir la ubicació d’aquests punts suplementaris d’hidratació, prioritzant espais amb alta afluència de persones i on no hi hagi font d’aigua pública, però sí la possibilitat tècnica d’instal·lar-ne. Com a novetat, aquest any es crearà un mapa amb la geolocalització de totes les fonts de boca existents a la ciutat que permetrà a la ciutadania localitzar el punt d’hidratació més pròxim.

Oasis urbans

Les mesures es sumarien als recursos habituals per contribuir a fer front a la calor. Sabadell compta amb diferents espais tant interiors com exteriors que ofereixen a la ciutadania i, en concret, a les persones més vulnerables davant les altes temperatures, zones on puguin recuperar-se del cansament i de la pressió tèrmica que provoca la calor. Són oasis urbans centres cívics i biblioteques municipals que tots els ciutadans tenen a uns 15 minuts de casa seva, com també parcs i àrees verdes amb ombra, tot i que cal tenir en compte que es recomana quedar-se als interiors a les hores de major insolació. Aquestes àrees estan distribuïdes per tots els barris.

Suport a les persones vulnerables

A hores d’ara, l’Ajuntament està en procés d’actualitzar el cens de persones fràgils, de manera conjunta amb el personal sanitari, per poder garantir l’actuació en cas que sigui necessari.

Els grups que es consideren especialment vulnerables als efectes de la calor són:

La gent gran, especialment majors de 75 anys, que visquin soles i no tinguin cap tipus de suport.

Persones amb discapacitats físiques o psíquiques, amb la mobilitat i l’autocura limitada.

Nadons, especialment de famílies en situació d’especial vulnerabilitat.

Persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió arterial, malalties renals, Parkinson, Alzheimer o obesitat entre d’altres.

Persones que reben medicaments dürètics o medicaments que actuen sobre el sistema nerviós central.

Treballadors exposats a ambients calorosos.

Les persones que viuen soles amb perfil de sense sostre.

Les accions, en cas d’activació de l’alerta per onada de calor, es concretaran en el seguiment telefònic i/o presencial, l’aportació d’informació de prevenció i de recomanacions destinades a l’autocura, així com la provisió d’elements de suport que siguin necessaris (aigua, fruita, etc.). Aquestes accions es desenvoluparan en coordinació amb la Creu Roja Sabadell, el servei municipal de Teleassistència i el Servei d’Atenció Domiciliària.

Recomanacions

En casos de calor extrema, es recomana a la ciutadania que durant el dia, a casa, es tanquin les persianes de les finestres on toca el sol i s’obrin durant la nit per refrescar-la . També és bo recórrer a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). En cas de no tenir-ne es recomana passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (equipaments públics, centres comercials, cinemes, etc.). Cal refrescar-se sovint amb dutxes o tovalloles mullades amb aigua, beure aigua fresca de forma regular encara que no es tingui set. I si es tenen animals de companyia, procurar que no s’estiguin al sol i hidratar-los.

Al carrer també és necessari defugir del sol directe, portar gorra o barret i roba lleugera de colors clars i no ajustada i procurar caminar per l’ombra. S’aconsella evitar trajectes amb cotxe durant les hores de més calor i mai deixar a dins infants o persones fràgils amb les finestres tancades. Les recomanacions passen també per estar especialment atent a l’estat o situació de nadons i infants petits, gent gran i persones amb malalties cròniques.