Veïns del Sud reclamen una reforma integral de l’entorn del CAP i l’IES Ribot i Serra: “Clama al cel”

El ple de Sabadell ha aprovat aquest dimarts per unanimitat una moció de les associacions de veïns d’Espronceda i Campoamor que insta la Generalitat a destinar els recursos necessaris per millorar l’entorn del CAP Sud i faci una reforma integral de l’IES Ribot i Serra. Es tracta d’equipaments de l’administració autonòmica, que ja té diversos projectes pendents d’executar en aquesta zona. La tinenta d’alcaldessa Mar Molina ha afirmat que el que defensen els veïns “ho hem demanat per activa i per passiva aquest mandat. Esperem que el seu compromís [de la Generalitat] sigui una realitat ben aviat”. Molina ha admès que “l’entorn es troba en mal estat” i comparteix que cal posar fil a l’agulla.

En representació de les associacions, la veïna Montserrat Muniente ha remarcat al plenari que l’aparcament i l’entorn de sorra de l’exterior del CAP Sud és nefast “per l’estat de degradació amb què s’ha anat convertint”. “Els veïns han de travessar per un terreny sense asfaltar, amb el que això comporta en els dies de pluja, quan es converteix en un fangar”, ha precisat. És un espai irregular, que tampoc compleix els mínims per ser accessible per tothom. Sobre l’IES Ribot i Serra, les associacions reclamen una rehabilitació integral, de l’interior i l’exterior, i no només un rentat de cara, perquè es troba en una situació que “clama al cel”.

Des d’ERC, el regidor Raül Garcia Barroso ha afirmat que la reclamació veïnal “evidentment està justificada”, perquè s’incriu en un “eix vertebrador importantíssim” en el qual hi ha el CAP, l’institut i el mercat de Campoamor, entre altres equipaments. Una zona d’actuació prioritària pels republicans, tal com ha recordat el regidor, i ha subratllat la proposta d’ERC per les eleccions municipals presentada la setmana passada: reformar el mercat i transformar la zona.

Per part de la Crida, la regidora Aurora Murillo manté que “amb la pacificació del carrer de Concha Espina hem perdut una oportunitat per arreglar aquest entorn”, i exigeix a Educació que “vagi més enllà d’un rentat de cara” amb la rehabilitació de l’IES. A la banda de Ciutadans, el portaveu de la formació, José Luis Fernández, ha afirmat que “és un tema que s’ha de resoldre” i ha assenyalat que “no té molta lògica que fem un pla d’accessibilitat per l’Ajuntament i la Generalitat no compleixi la seva part”. Des de Junts, el regidor Francesc Baró ha afirmat que “volem que aquest entorn tingui la dignitat suficient”, i ha apuntat que “lluitar contra aquestes barreres arquitectòniques hauria de ser un neguit de les administracions”.