Les treballadores del SAD inicien una protesta per reclamar la municipalització del servei

Les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Sabadell han iniciat aquest dimarts una protesta d’una setmana per reclamar la seva municipalització. Les empleades s’han instal·lat a tocar de l’Ajuntament, al Racó del Campanar, amb una carpa, una tenda de campanya i una caixa que simula un taüt. Denuncien que la seva tasca es troba en unes condicions molt pitjors que si depenguessin directament de l’Ajuntament d’acord amb l’experiència d’altres municipis, com Jerez de la Frontera o Pamplona. La seva petició va arribar al ple municipal l’any 2020 en forma de moció, però que no va prosperar pels vots contraris de PSC i Cs. Amb la municipalització, defensen, millorarien aspectes com la seguretat, el sou o el suport tècnic.

Les treballadores s’han instal·lat a les 9.00 h al Racó del Campanar, a escassos metres de l’Ajuntament, per fer visible el seu malestar per les condicions laborals que tenen a l’empresa Accent Social SL, antiga Clece. Ja al 2019 van fer sentir la seva veu i al 2020 van arribar a dur el tema al ple municipal, sense que avancessin “ni un mil·límetre” des de llavors, segons destaca la delegada de la CGT i treballadora del servei, Rosa Salido. L’acció ja es va viure el passat mes de desembre en el mateix indret. Aleshores, el consistori ja va remarcar que el pressupost preveu invertir en les ajudes tècniques, a més de reiterar que la municipalització no és el model del Govern local. En aquest sentit, fonts municipals van recordar que part de l’increment del pressupost d’Acció Social en els darrers anys ha estat per fer front als increments salarials pactats a nivell de conveni entre els sindicats i la patronal del sector.

“Fem de grues”

El col·lectiu, on el 90% dels 370 treballadors són dones, explica que l’empresa té jornades parcials “molt reduïdes” en part de la plantilla i que fan hores de més, fet pel qual perden poder adquisitiu quan fan jornades reals senceres. “Hi ha contractes de 30 hores i se n’arriben a fer més de 37, caldrien contractes de 37, i a més s’han fet mínimes contractacions indefinides a jornada completa l’any 2022, onze en total”, detalla.

A banda, tenen mancança d’ajudes tècniques que els estan malmetent l’esquena i les espatlles en haver d’aixecar pesos sense suport: “Fem de grues”, denuncia Salido, que assegura que s’han registrat baixes per dolències musculars.

Un altre aspecte és el de la seguretat, amb jornades que arrenquen i acaben quan ja és fosc al carrer. En aquest sentit, apunten que una treballadora va ser víctima d’un intent d’agressió sexual. També la calor, que és al caure, les amoïna, sense aigua a disposició per hidratar-se, així com el material que utilitzen, com els EPIs, entre d’altres.

Fins al pròxim diumenge

Per tot plegat, han recollit unes 4.000 signatures que detallen que van traslladar en mà al regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, i que estan pendents d’una reunió que denuncien que no arriba. Mentrestant, asseguren haver contactat amb altres SAD de l’Estat, com els de Jerez de la Frontera o Pamplona, on han municipalitzat el servei al 2022: “Tot canvia, en desplaçaments, reunions amb l’Ajuntament, el sou, o les baixes, que es cobren al 100% quan nosaltres les cobrem al 60%”, denuncia Salido.

El col·lectiu preveu estar-se al punt de protesta fins diumenge i només durant el dia. Dissabte hi ha una trobada de treballadores del SAD d’arreu del Vallès Occidental al mateix lloc, on hi faran un dinar popular.