La Farmàcia Alguer, un edifici històric amb molt més que medicaments i receptes

Castellar del Vallès compta amb diversos edificis distingits pel seu valor patrimonial. Una de les obres incloses en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya és la Farmàcia Alguer. L’edifici, de planta rectangular i concebut sota les premisses modernistes, no passa desapercebut al carrer de Torras, en ple centre de la vila.

Avui dia, manca la planta inferior, que ha estat modificada. Aquesta zona estava destinada a la farmàcia de Ramon Alguer, de la qual es conserven documents fotogràfics de l’època com la imatge facilitada per l’Arxiu d’Història de Castellar del Vallès en aquest article. Del pis, que conserva l’estructura original, destaca el balcó, que es converteix en l’única obertura del mur; la zona de la llinda concentra la decoració en la qual s’han utilitzat motius florals marcant unes línies ondulants típicament modernistes.

Arquitectònicament, l’acabament de la façana, de forma ondulada, està emmarcat per dos pinacles que repeteixen els motius vegetals i utilitza també ceràmica vidriada irregular policromada. La part de la façana desapareguda també presentava una sola obertura, la porta, que juntament amb el balcó marcaven l’eix de simetria de l’edifici.

La façana està dividida en dues parts: el sòcol i el mur portant carreus sobresortints a partir de l’estuc, imitant blocs de pedra picada. Sobre la porta i seguint les dimensions de la balconada, se situava el rètol anunciador de l’establiment en el qual s’utilitzaren lletres de disseny modernista. Finalment, també destaca el treball de fusteria de la porta, sota les directrius modernistes presenta en tot l’edifici.

La imatge mostra una fila de joves a les portes de la farmàcia. No hi eren buscant medicaments. L’espai va estar vinculat durant molt temps a l’educació castellarenca. Antònia Alguer i Soler, filla de Ramon Alguer, va convertir l’indret en punt de trobada d’estudiants de totes les edats. Acabada la seva formació, i amb només 19 anys, va instal·lar-se a la planta superior de l’antiga farmàcia per fer classes de repàs.

Els primers anys, l’ensenyament que s’hi oferia no era homologat, sinó que servia com a reforç per a aquells adults que ja estaven treballant i als vespres volien continuar la seva formació, tal com avui es fa a les escoles d’adults. També s’hi feien classes de repàs i hi acudien aquells joves que tenien ganes de presentar-se a proves per aconseguir algun títol i millorar així les seves expectatives laborals. En temps de guerra, feia classes a fora al bosc, per exemple, a Puigvert. Una vocació que Antònia Alguer acabaria traslladant a l’Escola Alguer, un centre educatiu reconegut pel Ministerio de Educación y Ciencia en l’època.

Quan Ramon Alguer va morir, l’any 1940, la família va traspassar la farmàcia al senyor Yangüela, que la va traslladar al número 2 del carrer de Torras, a la cantonada amb la carretera de Sentmenat. L’edifici era propietat de la seva esposa, Rosalina Saladich, a tocar de l’edifici modernista. Un dels símbols d’una època que recorden el valor i la història que acumula Castellar.