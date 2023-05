Cuca Santos (PP): “Tornarem a l’Ajuntament i serem decisius”

L’alcaldable del Partit Popular, Cuca Santos, ha presentat aquest dijous, al Parc Catalunya, alguns dels membres que acompanyaran a la cap de llista en l’intent de tornar, quatre anys després, el PP al consistori. “La candidatura que encapçalo és de gent que estima Sabadell, que ha viscut aquí, de nombrosos barris, com Ca n’Oriac, el Centre, Sant Oleguer, Can Puiggener, Campoamor o els Merinals, i que sempre hi ha estat, també quan vam quedar-nos fora el 2019”, ha assegurat la popular.

Santos fa una clara aposta per les dones, situant de número 2 la seva mà dreta i persona de màxima confiança, la secretària general del partit local Eva Prat. A continuació, tanca el top 3 Maria Melero, advocada sabadellenca del barri de Can Rull. El número 4 és per a Jaume Torras, membre de les noves generacions del PP, i qui en un futur “ha de continuar el llegat del PP i convertir-se en el primer alcalde de Sabadell del partit”, ha defensat Santos. Tanca el top 5 el periodista i publicista David Cortés.

La presidenta i alcaldable del Partit Popular inicia l’esprint decisiu carregada de moral. I és que Cuca Santos no amaga el cert optimisme que es respira des de l’arribada de Núñez-Feijóo al capdavant del partit: “Tornarem a l’Ajuntament i serem decisius. Entrarem amb força. Un bon resultat? Quatre regidors”, ha exclamat.

La cap de llista ha deixat entreveure alguns dels eixos –retenir el talent jove i apostar per l’arribada d’empreses punteres, d’àmbit nacional, entre altres línies d’acció– per on pivotarà l’estratègia dels populars per atraure el votant de Ciutadans i del PSC, perquè segons Santos, “amb Ciutadans recuperarem els vots que ens vam treure, i del partit socialista tots aquells que no estiguin d’acord amb les afinitats amb l’independentisme català. Marta Farrés té preferència amb la dreta independentista”.

Preguntada sobre l’anunci de Ciutadans, a l’hora de centralitzar el vot centredreta constitucionalista, Santos ha tret pit assegurant que “nosaltres som l’única opció constitucionalista que entrarà. Amb Ciutadans ja s’ha anat veient des del 2017, fins a la trompada d’Albert Rivera. No és fàcil veure el final del teu partit, però Ciutadans ha vingut amb un propòsit que no ha complert”.