[Josep Gisbert, periodista]

Els últims mesos el ritme de les obres públiques a Sabadell es pot ben dir que és frenètic. Un tros de vorera aquí, una mica de carrer allà, una plaça més enllà, un pas de vianants amunt, un semàfor avall, tanques per restringir el pas, senyals de desviament del trànsit, màquines d’una banda a l’altra… Aquesta és la imatge d’aquests dies a molts indrets de la ciutat. I no falten tampoc els cartells de la propaganda oficial anunciant la bona nova de l’obra que ha tingut a bé tocar-li a cada barri. Com es nota que hi ha eleccions!

L’últim any de mandat acostuma a ser, a totes les administracions –tant és que siguin catalanes com espanyoles–, el de les cuques per dur a terme el que no s’ha fet fins llavors. Es tracta que els electors vegin que el govern de torn treballa, i molt, i perquè no se n’oblidi i ho recordi ben clarament a l’hora d’anar a votar, res millor que fer les obres a les portes dels comicis. Això és el que ha fet, com tants altres, el govern municipal de Sabadell, en un intent, lògic, de capitalitzar les realitzacions dels últims quatre anys davant la cita amb les urnes d’aquí a poc més de vint dies, encara que en els tres anteriors no s’hagi fet gran cosa. Però el que importa és que el ciutadà retingui la imatge que qui governa la casa gran, sigui del color que sigui, està molt atrafegat.

I això que l’Ajuntament de Sabadell no es caracteritza precisament per tenir un percentatge gaire alt d’execució de les inversions previstes anualment al pressupost municipal. Al contrari. El 2022, sense anar més lluny, tan sols va executar el 23% de les inversions pressupostades en obra pública i en va quedar pendent el 77%, molt per darrere de Barcelona, amb un 90% d’execució, i de Terrassa, amb un 41%, si bé en el cas de la ciutat veïna el percentatge equivalia a tan sols 9,8 milions d’euros i en el de Sabadell eren 20,7 milions, segons dades de la mateixa corporació municipal. Potser per això l’interès a concentrar a última hora com més actuacions millor, perquè no es noti tant el decalatge entre el que es preveu i el que realment es fa i entre, en definitiva, el que es promet i el que es compleix.

És per això que, per molt que la propaganda institucional digui el que digui, el sabadellenc votarà el pròxim dia 28 d’acord amb la percepció que tingui del que s’ha fet o s’ha deixat de fer. Dit d’una altra manera, la gent no votarà Marta Farrés per si s’ha gastat 38 milions d’euros en l’arranjament de voreres, sinó per si el carrer de casa continua sent un trencacames perillós per als vianants, tenint en compte que per a una ciutat de la magnitud de Sabadell 38 milions d’euros per arreglar voreres, carrers i places no són res i que, en conseqüència, són molts més els que lamentablement continuen en mal estat. O la gent tampoc no la votarà per si ha plantat 3.000 arbres, sinó per si els escocells de la cantonada de casa continuen buits, convertits en paperera a cel obert, tenint en compte que per a una ciutat de la grandària de Sabadell 3.000 arbres no són res i que, per tant, són molts més els que falten per plantar.

Sort encara, tot i així, que el nivell d’obres d’última hora a la ciutat no arriba al de Barcelona, que està literalment tota esventrada, superilles a banda, que si el pobre Ildefons Cerdà aixequés el cap, es tornaria a morir de l’ensurt en veure el mal ús que Ada Colau ha fet del seu pla. Però com que malauradament tot el que és dolent s’encomana, a Sabadell també han acabat apareixent carrers pintats de colors i amb jardineres al mig perquè els vehicles que gosin circular-hi hagin de fer autèntiques gimcanes. Tan fàcil com fora convertir-los directament en vies per a vianants i punt, respectant l’accés als guals dels veïns que en tinguin, en lloc de fer invents estranys. No calen.

Com es nota que hi ha eleccions!