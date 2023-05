La ronda Tolosa de Catellar tindrà més d’un centenar de pisos nous

Castellar del Vallès continua el seu creixement amb més oferta de pisos d’obra nova privada. Està previst que un dels nous blocs d’habitatges s’ubiqui a la ronda Tolosa, amb un complex que comptarà amb 132 immobles. En els últims cinc anys, la vila ha crescut en més d’un miler d’habitants, segons les últimes dades de l’Idescat.

La promoció, desenvolupada per Inbisa, tindrà habitatges de dos, tres i quatre dormitoris amb zones comunes, garatge i traster. Això suposarà una inversió total de més de 30 milions d’euros per part de la immobiliària, que compta amb altres blocs de característiques similars en municipis com Sant Cugat del Vallès. El complex està pensat en una parcel·la de més de 5.500 metres quadrats, amb quatre edificis de tres i cinc plantes d’alçada (més planta baixa) amb piscina, àrea de jocs infantils, zona de solàrium i zones verdes i estades, preinstal·lació per a recàrrega de vehicles elèctrics, trasters i garatges per a cotxes i motocicletes.

Els preus de la nova promoció oscil·laran entre els 172.500 euros i els 278.500. Albert Martí, director Comercial de la Territorial Est d’Inbisa, destaca que “des del primer moment vam tenir clar que volíem executar un projecte diferencial i únic respecte als disponibles a la població, intentant satisfer al màxim la demanda tant de la pròpia població com de les ciutats veïnes”.