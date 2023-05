Ara sí, ja és maig

[Editorial]

Bé, doncs sí. Ara sí. Queda menys d’un mes (24 dies) per a les eleccions municipals i just una setmana per iniciar la campanya electoral. Els lectors del Diari segurament haureu notat un augment de la informació política aquests darrers dies. Com és lògic, davant la proximitat de les eleccions, totes les formacions volen presentar les seves iniciatives i projectes per als pròxims quatre anys. És com ha de ser: són setmanes en què tothom ha de poder fer les seves propostes, des del respecte i la serenitat, sense grans estridències ni picabaralles.

A la majoria de la ciutadania no li interessa el politiqueig. Li interessa les polítiques i poder contrastar programes i idees. I aquesta és precisament la vocació que tenim com a diari: volem que durant la precampanya i la campanya electorals pugueu disposar d’un retrat dels projectes polítics que teniu a l’abast a Sabadell. Trobareu tota la informació disponible al Diari en paper, a la web i a les xarxes socials, des d’on continuarem parlant (com sempre fem) d’altres qüestions de la vida de la ciutat, que en són moltes!