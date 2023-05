Marta Farrés presenta programa electoral: “Sabadell funciona, cal mantenir la inèrcia”

Marta Farrés ha avançat els eixos principals del programa electoral amb què vol revalidar el càrrec d’alcaldessa a les eleccions del 28 de maig, en una roda de premsa divendres al migdia a la plaça Dolors Miralles. “És un programa, sobretot, realista. Durant quatre anys la ciutat ha funcionat i ara busquem mantenir la inèrcia de millorar”, ha assenyalat. “Havíem perdut el lideratge, no érem decisius. Ara ho som”, ha afegit la candidata del PSC, que ha presentat propostes continuïstes.

Alguns dels missatges recalcats per Farrés han estat la intenció de “continuar invertint a tots els barris”; “continuar invertint en tecnologia”, com càmeres intel·ligents, per millorar la seguretat; desenvolupar més “zones verdes per oxigenar la ciutat”; abordar les plagues d’insectes i rates; mantenir la neteja, en què a Sabadell “estem ben situats”; i millorar la jardineria per “tenir una ciutat bonica”.

En matèria d’habitatge, Farrés es compromet a desplegar les construccions d’habitatges públics de lloguer del nou complex per a la Gent Gran de la Roureda i tres noves promocions a Can Gambús.

En cultura es manté la intenció de construir la nova Escola de Música i Conservatori a l’Eix Macià, un projecte que ja apareixia al programa electoral de 2019, però que asseguren que la Covid va aturar. Farrés també ha apuntat que posaran fil a l’agulla a la situació dels museus municipals, molt per sota del seu potencial. I per a facilitar l’accés a equipaments públics a les entitats culturals i socials, ha anunciat que tenen la intenció de desenvolupar un sistema tecnològic perquè s’hi pugui entrar durant un ventall més ampli d’hores del dia, sense necessitat de conserges. El sistema també valdria per a sales d’estudi de biblioteques.

En canvi, queda descartada la construcció d’una nova comissaria de la Policia Municipal, que també era al programa electoral de 2019. Farrés ha posat en valor l’èxit del concepte de central de comandament i ha asegurat que a la comissaria de Can Marcet es continuaran aplicant “criteris de tecnologia” i més gent.

Farrés també ha tret pit d’aconseguir que “moltes empreses vinguin a Sabadell” i ha posat d’exemple de pol “atractiu” l’àmbit del Ripoll.

L’alcaldessa ha estat acompanyada del regidor Eloi Cortés, coordinador de la redacció del programa electoral. El document està dividit en quatre grans àmbits: territori (Sabadell més verda, seguretat i civisme, urbanisme, mobilitat), l’economia (indústria, comerç i oportunitats), les persones (acció social, habitatge, igualtat, infants, joves i gent gran, salut, educació, esports, cultura) i Sabadell Capital (lideratge i Ajuntament).