Principi d’acord per desconvocar la vaga d’autobusos interurbans

Els representants dels treballadors i les direccions de Sarbus i La Vallesana han arribat aquest dijous a un preacord per desconvocar la vaga iniciada el passat 11 d’abril en els autobusos interurbans que connecten Sabadell i altres punts de la comarca, així com diferents línies a Barcelona. Aquesta entesa haurà de ser ara ratificat per l’assemblea de treballadors, que estan cridats a votar durant la jornada de divendres.

Els alcaldes de Barberà, Castellar, Cerdanyola i Badia del Vallès es van reunir aquest dijous per demanar a Moventia i al comitè d’empresa un acord posar fi a les aturades, que afecten el servei els dimarts i dijous. Els batlles es van trobar al Consell Comarcal del Vallès Occidental aquest 4 de maig per instar les dues parts “a no aixecar-se de la taula fins a arribar a un acord que permeti restablir el servei amb normalitat”.

Per la seva part, la direcció de Sarbus i La Vallesana, empreses de Moventia, també va comunicar que reiterava “la voluntat de negociació amb el comitè d’empresa” per “assolir un acord el més ràpid possible per reprendre la normalitat dels serveis”.