La retirada de l’amiant deixarà de ser una assignatura pendent a vuit centres educatius de Sabadell. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, està previst que aquest estiu arrenquin les obres de desamiantatge a les escoles Arraona, Roureda, Floresta, Juan Ramón Jiménez, Samuntada, Ribatallada, Espronceda i Castellarnau; totes amb àrees recobertes per plaques d’uralita (sobretot a les teulades). La data exacta d’inici d’obres encara es desconeix, ja que en la majoria dels casos encara s’està licitant l’empresa encarregada del procés. “Sabem que serà a partir de l’últim dia de curs, quan els alumnes ja hauran deixat el pupitre, a partir d’aquí, no tenim més notícies”, apunta Teresa Casan, directora de l’Escola Roureda, que té localitzada la uralita a les teulades de l’edifici docent, del gimnàs i de l’antiga caseta del conserge. Fonts municipals han assegurat a aquest mitjà que les obres estaran acabades perquè el curs 2023-2024 comenci amb plena normalitat. Casan, que celebra la notícia, ha recordat que “a l’Escola Roureda ja van venir a retirar-nos les plaques considerades més perilloses, com aquelles que rebien constantment cops de pilota i podien alliberar partícules”.

“Professorat i AFA feia temps que hi anàvem al darrere”, reivindica Eva Masip, directora de l’Escola Ribatallada, que afegeix que “el setembre van venir arquitectes per avaluar la presència d’amiant i, més enllà de la teulada, es va descobrir fibrociment en estructures com baixants o dipòsits amagats darrere de falsos sostres”.

Un emplaçament nou pels professors?

Podria donar-se el cas que el desamiantatge comencés quan el professorat encara és a l’escola treballant. “Aleshores hauríem de buscar un espai alternatiu proper al centre per a fer claustres o tutories”, sosté Patricia Rey, director de l’escola Samuntada, amb amiant localitzat a la teulada d’infantil. Com a alternativa, la direcció de l’escola Ribatallada ha proposat a Educació “fer una jornada intensiva abans del final de curs”, detalla Masip.

Sense casal d’estiu

Els centres afectats per aquestes obres de desamiantatge s’han vist obligats a cancel·lar el casal d’estiu fins a la temporada vinent. La retirada de les plaques d’amiant és tòxic i requereix que les instal·lacions quedin completament buides mentre duri el procés.