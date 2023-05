Ajudes de 400 euros per a alumnes amb necessitats educatives especials

Els ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu es poden sol·licitar des de dilluns. Destaca l’ajut complementari de 400 euros, adreçat als alumnes no universitaris que acreditin la necessitat específica de suport educatiu, que percebran el subsidi encara que superin els llindars econòmics màxims. El ministeri ha plantejat aquesta ajuda, que pot sol·licitar-se fins al 20 de setembre, com una empenta davant de l’episodi d’inflació que afecta també la tornada a l’escola. Un estudi promogut per la plataforma educativa Go Student, va xifrar l’encariment del material escolar en un 30% més comparat amb la despesa de 2021.

El govern ha estimat que aquest ajut universal de 400 euros beneficiarà un total de 240.000 estudiants arreu de l’estat durant el curs 2023-2024.

Ajudes, en funció de la renda

Aquest subsidi és una ajuda extra a les que ja hi ha, que, aquestes sí, s’atorguen en funció de la renda i el patrimoni familiar. Són els que es reserven a alumnes amb discapacitat, trastorn greu de conducta o trastorn de l’espectre autista, que van dels 105 euros, per a llibres i material didàctic, fins als 1.795 euros, en concepte de residència escolar; entre altres paràmetres.

Beques municipals, fins divendres

D’altra banda, l’Ajuntament de Sabadell ja ha obert el termini de sol·licitud de beques per a l’adquisició de llibres de text i material escolar i per als ajuts menjador corresponents al curs vinent. Es tracta de dues convocatòries diferents, però que es poden sol·licitar conjuntament amb el mateix tràmit; o bé només una d’elles. El termini per fer aquesta sol·licitud finalitza el 12 de maig. La beca de menjador escolar la pot demanar l’alumnat empadronat a Sabadell, matriculat en qualsevol centre educatiu del Vallès Occidental, sigui de titularitat pública o concertada. També els estudiants escolaritzats d’I3 a 4t d’ESO i educació especial, amb uns llindars d’ingressos determinats, tal com es defineix en les bases reguladores del Consell Comarcal.

D’altra banda, les beques per a l’adquisició de llibres de text les pot sol·licitar l’alumnat inscrit en una escola de Sabadell. En total, l’Ajuntament destinarà un total de 518.500 € a les beques per a llibres de text i material escolar.